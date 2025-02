ERNIE Bot : L’IA de Baidu devient gratuite pour tous le 1er avril !

Baidu a annoncé que ERNIE Bot sera entièrement gratuit pour tous les utilisateurs dès le 1ᵉʳ avril 2025. Le chatbot sera accessible sur desktop et mobile, et offrira un accès total aux derniers modèles d’IA de Baidu, sans frais.

ERNIE Bot proposera plusieurs outils avancés, dont :

Traitement avancé des documents : meilleure gestion et analyse des fichiers.

Recherche intelligente : des résultats plus précis grâce à une IA optimisée.

Peinture IA avancée : génération d’images de haute qualité.

Conversations multilingues : support de plusieurs langues pour une meilleure accessibilité.

Cette annonce intervient alors que de nouveaux concurrents, comme DeepSeek, viennent perturber l’industrie et intensifier la bataille pour le développement de la prochaine génération d’IA.

Nouvelle fonction Deep Search pour Baidu

Baidu introduit Deep Search, une fonctionnalité permettant un raisonnement plus approfondi et une meilleure planification des tâches complexes. Cette technologie offrira des réponses de niveau expert et une meilleure gestion des requêtes grâce à ses capacités avancées d’appel d’outils.

Disponibilité : Sur le site officiel d’ERNIE Bot dès le 1ᵉʳ avril, avec une version mobile à venir.

Cette gratuité de ERNIE Bot pourrait intensifier la bataille tarifaire entre Baidu, Alibaba et ByteDance. En parallèle, DeepSeek a secoué l’industrie en 2025 avec un modèle avancé entraîné à moindre coût, ce qui lui a permis de gagner en adoption, notamment auprès des agences locales. Alibaba, quant à lui, a consolidé sa position grâce à son modèle Qwen, qui rivalise avec Llama (Meta) et DeepSeek V3 dans plusieurs tests de performance.

ERNIE Bot : une croissance fulgurante

En novembre 2024, ERNIE Bot comptait 430 millions d’utilisateurs, avec plus de 1,5 milliard d’appels API par jour — une augmentation 30 fois supérieure à 2023.

Bien que ChatGPT ne soit pas officiellement disponible en Chine, certains utilisateurs y accèdent via VPN. Malgré cela, ERNIE Bot domine le marché chinois grâce à son adoption massive et ses intégrations en entreprise.

Respect des régulations en Chine

ERNIE Bot suit strictement les politiques de censure chinoises, évitant les sujets politiques sensibles. À l’inverse, les réponses de ChatGPT circulent largement sur les réseaux sociaux chinois, mais Baidu garantit que son IA respecte les réglementations locales tout en offrant des fonctionnalités avancées.

Avec cet accès gratuit, ERNIE Bot pourrait encore renforcer sa position sur le marché de l’IA en Chine !