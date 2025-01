Accueil » CES 2025 : SwitchBot lance une sonnette vidéo connectée et intuitive

SwitchBot, déjà reconnu pour ses robots aspirateurs, continue de diversifier son offre dans le domaine des objets connectés avec des produits comme des serrures intelligentes et des appareils électroménagers.

Lors du CES 2025, l’entreprise a présenté sa nouvelle sonnette vidéo SwitchBot, un système en deux parties conçu pour sécuriser et moderniser l’entrée de votre domicile sans exiger une installation laborieuse.

La SwitchBot Video Doorbell est proposée en pack avec un appareil appelé Super Monitor, un écran de 4,3 pouces qui peut être branché directement sur une prise murale et placé où bon vous semble dans la maison. Le Super Monitor peut être fixé au mur ou posé sur un support, offrant ainsi une solution accessible à toute la famille, y compris les enfants ou les personnes moins à l’aise avec la technologie.

Pour l’installation, SwitchBot mise sur la simplicité. La sonnette peut être fixée en quelques minutes grâce à un adhésif ou des vis, sans nécessiter de modifications permanentes du mur.

En ce qui concerne l’alimentation, vous avez le choix entre une batterie rechargeable intégrée, qui offre jusqu’à 20 mois d’autonomie, ou une connexion filaire pour éviter de devoir la recharger. Si vous optez pour la batterie, elle peut être rechargée via USB-C ou grâce à un panneau solaire.

SwitchBot Video Doorbell, des caractéristiques avancées pour la sécurité et le confort

La SwitchBot Video Doorbell offre une combinaison de fonctionnalités impressionnantes pour garantir la sécurité de votre domicile :

Résolution 2K pour des images nettes et claires.

Vision nocturne en couleur pour une surveillance efficace après la tombée de la nuit.

Objectif grand-angle de 165° pour une vue élargie de votre entrée.

Détection de mouvements avec IA pour des alertes précises.

Un carillon intégré de 100 dB, suffisamment puissant pour alerter dans n’importe quelle pièce de la maison.

La connexion Wi-Fi est optimisée grâce à la technologie de relais SwitchBot, assurant une performance fiable même en cas de connexion Internet instable.

Un point central pour votre maison connectée

En plus de surveiller votre porte d’entrée, la sonnette SwitchBot peut également servir de passerelle pour les produits SwitchBot Smart Lock. Cette intégration simplifie la gestion de votre maison connectée, en vous permettant de voir vos visiteurs et de contrôler l’accès directement depuis le Super Monitor.

Que vous soyez novice en matière de domotique ou utilisateur expérimenté, ce nouveau produit offre des options de personnalisation et d’installation flexibles. Les utilisateurs peuvent choisir entre une configuration filaire pour une tranquillité d’esprit à long terme ou une alimentation par batterie pour une installation rapide et mobile.

Disponibilité et prix

Bien que SwitchBot n’ait pas encore annoncé les détails exacts concernant le prix et la disponibilité de la SwitchBot Video Doorbell, ses produits sont généralement disponibles sur le site officiel de l’entreprise, ainsi que chez des revendeurs comme Amazon. Avec ses nombreuses fonctionnalités et son installation simplifiée, cette sonnette vidéo pourrait être une option intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer la sécurité et la praticité de leur entrée.

Avec cette nouvelle offre, SwitchBot continue de renforcer sa position sur le marché des appareils intelligents tout en offrant des solutions intuitives pour une maison connectée plus sécurisée et fonctionnelle.