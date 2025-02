Studio Display : Apple prépare un nouvel écran mini-LED avec ProMotion 120 Hz !

Si vous attendiez une version améliorée du Studio Display d’Apple sorti en 2022, de bonnes nouvelles se profilent : une nouvelle version du Studio Display avec un écran mini-LED et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz serait en préparation.

Deux sources réputées, Mark Gurman et Ross Young, s’accordent sur l’arrivée de cet écran. Ross Young a d’abord annoncé sur X que Apple travaillait sur un écran 27 pouces mini-LED, qui pourrait arriver fin 2025. Gurman a confirmé l’information, suggérant même que la sortie pourrait être repoussée à 2026.

Ce nouvel écran serait une mise à niveau significative du Studio Display, qui utilise actuellement une dalle 5K LED classique. L’ajout de la technologie mini-LED offrirait de meilleurs contrastes, des noirs plus profonds et une meilleure gestion des ombres et des reflets — des avantages non négligeables pour les professionnels de l’image.

L’ajout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pourrait également intéresser les gamers sur Mac. Bien que cet écran ne soit pas conçu spécifiquement pour le jeu (pas de G-Sync ou de rafraîchissement ultra-élevé), il représenterait une option supplémentaire pour les joueurs Mac souhaitant rester dans l’écosystème Apple.

Studio Display, mais où est passé l’iMac Pro ?

Si l’arrivée d’un Studio Display amélioré est une bonne nouvelle, elle met aussi en évidence un grand absent : l’iMac Pro. Disparu en 2021, il fait l’objet de rumeurs de retour depuis. Pourtant, aucun signe concret de sa réapparition…

Ross Young a bien précisé que l’écran dont il parle est un moniteur, pas un ordinateur tout-en-un. Et cela soulève la question : pourquoi Apple tarde autant à sortir un nouvel iMac Pro ?

Mac Studio + Studio Display : une alternative à l’iMac Pro ?

Apple défend l’idée qu’un Mac Studio + Studio Display remplit déjà le rôle d’un iMac Pro. Certes, cette configuration permet d’avoir un écran indépendant qu’on peut utiliser avec n’importe quel Mac, mais :

Cela prend plus de place sur un bureau

L’ensemble n’est pas aussi facilement transportable qu’un iMac Pro

Le prix est similaire : un Mac Studio de base + un Studio Display coûtent 4 150 euros, contre 5 499 euros pour l’iMac Pro d’origine

Apple mise peut-être sur une évolution du marché, où les professionnels préfèrent un écran détachable plutôt qu’un tout-en-un.

Un iMac Pro encore à l’étude, mais sans urgence ?

Gurman a déclaré que Apple travaille bien sur un nouvel iMac Pro, mais que la puce utilisée reste incertaine : M4, M5 ou même M6 ?.

En attendant, un Mac Studio avec puce M4 Ultra est attendu pour cet été, et le Studio Display amélioré devrait arriver d’ici 2025-2026. Espérons qu’Apple finira par redonner une place à l’iMac Pro dans son catalogue.