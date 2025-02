Accueil » One UI 8 : Samsung promet un déploiement plus rapide, rattrapant le retard de One UI 7 !

One UI 8 : Samsung promet un déploiement plus rapide, rattrapant le retard de One UI 7 !

Samsung, autrefois réputé pour la rapidité de ses mises à jour Android, a déçu de nombreux utilisateurs avec le déploiement lent et chaotique de One UI 7. À ce jour, aucun appareil Galaxy n’a encore reçu la version stable, et l’absence de calendrier officiel ne fait qu’alimenter la frustration des fans. Cependant, une bonne nouvelle semble pointer à l’horizon avec One UI 8.

D’après le célèbre informateur Ice Universe, Samsung pourrait accélérer les choses avec One UI 8. Bien qu’aucune date précise n’ait été communiquée, cette déclaration suggère que le retard de plusieurs mois observé avec One UI 7 pourrait ne pas se reproduire.

L’une des raisons de cet optimisme est le calendrier de sortie avancé d’Android 16, qui influence directement celui de Samsung.

Google a déjà lancé deux bêtas publics d’Android 16, accessibles aux utilisateurs de Pixel compatibles. La version stable devrait être déployée vers la fin du deuxième trimestre 2025, ce qui laisse penser que Samsung pourrait publier One UI 8 dès le troisième trimestre.

En attendant, les utilisateurs de la série Galaxy S25 bénéficient déjà de One UI 7, tandis que ceux équipés d’appareils plus anciens devront probablement patienter jusqu’en avril pour la mise à jour stable. Les modèles de milieu de gamme et d’entrée de gamme pourraient, quant à eux, devoir attendre encore plus longtemps. Pour ne pas être pris au dépourvu, il est conseillé de vérifier la liste des appareils éligibles avant l’arrivée de la prochaine mise à jour.