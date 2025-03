Vous pouvez désormais définir ChatGPT comme votre assistant par défaut sur Android

Les assistants d’intelligence artificielle ne manquent pas sur Android. Vous avez l’application par défaut Gemini, qui a remplacé Google Assistant, et d’autres, des noms populaires comme Perplexity et ChatGPT. Bien que ChatGPT puisse être utilisé de manière satisfaisante, il lui manquait la possibilité d’être défini comme votre assistant par défaut. Ce n’est plus le cas depuis une récente mise à jour.

Après une récente mise à jour bêta de ChatGPT, les utilisateurs peuvent désormais faire de l’application l’assistant vocal par défaut d’Android. Avec la version 1.2025.070, la page « Assistant numérique par défaut » de l’application Paramètres affiche ChatGPT comme l’une des options. Il vous suffit de sélectionner ChatGPT pour en faire votre assistant par défaut.

En outre, vous pouvez également attribuer le raccourci du bouton d’alimentation en appui long à ChatGPT pour un accès facile. Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas déployée pour tous les utilisateurs de la version bêta. En effet, dans la dernière version bêta, nous n’avons pas pu voir l’option dans les paramètres. La bulle de superposition a clairement besoin d’être peaufinée, car les animations sont encore loin de ce qu’offrent Gemini ou Perplexity.

Des nouveautés pour ChatGPT

Cela dit, ce n’est pas le seul raccourci pour invoquer ChatGPT sur Android. Il n’y a pas si longtemps, l’application a également déployé une tuile de réglage rapide. En plus d’utiliser le bouton d’alimentation, si vous êtes sur Pixel, vous pouvez également utiliser le geste de balayage du bas pour invoquer ChatGPT. Ces raccourcis sont clairement une aubaine pour ceux qui utilisent souvent ChatGPT.

Quelle est l’application d’assistant par défaut sur votre téléphone Android ? Sera-t-elle désormais ChatGPT ?