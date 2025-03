Apple : Siri retardé à 2026, Ming-Chi Kuo critique le manque de transparence de Tim Cook

L’attente autour du Siri boosté à l’intelligence artificielle d’Apple s’éternise. Annoncée en grande pompe lors de la WWDC 2024, la nouvelle version de Siri devait révolutionner l’assistant vocal en le rendant plus intelligent, plus contextuel et plus performant. Mais récemment, Apple a confirmé ce que beaucoup redoutaient : ces fonctionnalités ne seront pas disponibles avant 2026.

Si le retard est déjà une déception, la façon dont Apple gère cette crise l’est encore plus. C’est en tout cas l’avis de Ming-Chi Kuo, analyste réputé et fin connaisseur de l’écosystème Apple. Selon lui, Tim Cook aurait dû gérer cette crise comme Steve Jobs avait géré l’« Antennagate » de l’iPhone 4 en 2010, en étant transparent et en proposant des solutions concrètes.

Kuo critique la manière dont Apple a annoncé le report : par un simple communiqué de presse. Pour lui, c’était une erreur. Il estime que Tim Cook aurait dû prendre la parole publiquement, expliquer la situation aux clients et actionnaires, et surtout offrir une solution ou une compensation.

L’analyste compare cette situation à l’Antennagate de l’iPhone 4, qui souffrait d’un problème de connexion lorsque les utilisateurs le tenaient de la main gauche. À l’époque, Steve Jobs avait assumé l’erreur, organisé une conférence de presse et offert gratuitement des coques de protection aux utilisateurs concernés.

Aujourd’hui, selon Kuo, Apple aurait dû adopter une approche similaire en expliquant clairement pourquoi Siri sous Apple Intelligence est retardé et ce que l’entreprise compte faire pour compenser l’attente.

Apple Intelligence pour Siri : Un projet trop ambitieux pour Apple ?

Bien que critique, Kuo reconnaît que développer une IA aussi avancée que celle promise par Apple n’est pas une tâche facile. Il explique que l’entreprise a probablement cédé à la pression du marché et des actionnaires, annonçant un produit qui n’était pas encore prêt à être déployé.

D’un côté, Apple devait répondre à la montée en puissance de Samsung et Google, qui intègrent déjà des fonctionnalités basées sur l’IA dans leurs smartphones. De l’autre, l’entreprise voulait se démarquer en proposant une expérience unique et bien plus sophistiquée.

Mais, en repoussant à 2026 un Siri véritablement intelligent, Apple laisse ses utilisateurs dans une situation inconfortable. Ceux qui ont acheté un iPhone 16 en pensant bénéficier d’Apple Intelligence se retrouvent avec un appareil qui n’exploitera pas pleinement ses promesses avant plusieurs années.

Vers un fiasco à la Antennagate ?

La comparaison de Kuo avec l’Antennagate soulève une question intéressante : Apple devrait-il permettre aux utilisateurs de retourner leur iPhone 16 en raison du retard de Siri ?

Si l’analyste ne va pas jusque-là, il sous-entend que les clients ont été trompés par une promesse qui ne sera pas tenue à court terme. Apple devra-t-il proposer une compensation pour éviter une vague de mécontentement ?

Pour l’instant, la marque reste silencieuse. Mais avec Samsung et Google qui avancent rapidement sur l’IA mobile, Apple ne pourra pas se permettre de rester en retrait trop longtemps. En attendant, les utilisateurs devront se contenter d’un Siri inchangé et espérer qu’Apple tiendra enfin ses promesses d’ici 2026.