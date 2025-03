Accueil » Apple : Une réunion interne révèle l’ampleur des difficultés avec Siri et Apple Intelligence

Apple fait face à une tempête médiatique concernant les retards de Siri et de ses avancées en intelligence artificielle (IA). Après avoir promis en juin dernier une modernisation majeure de Siri, l’entreprise a officiellement reporté ces fonctionnalités à une date inconnue.

Et d’après une récente réunion interne, Apple lui-même ne sait pas encore quand elles seront prêtes.

Bloomberg rapporte que Apple a organisé une réunion de crise au sein de l’équipe Siri, dirigée par Robby Walker, directeur principal de la division. Lors de cette rencontre, il a qualifié la situation d’« ugly » (affreuse) et reconnu que les employés étaient frustrés et épuisés face à ces décisions et aux lacunes persistantes de Siri.

L’objectif officiel d’Apple est d’intégrer ces fonctionnalités à iOS 19, mais selon Walker, cela n’est absolument pas garanti. Il a précisé que d’autres projets internes plus urgents ont obligé Apple à revoir ses priorités, retardant encore davantage l’amélioration de Siri.

Un conflit entre l’équipe Siri et le marketing d’Applex

Cette réunion a aussi révélé une tension entre l’équipe Siri et le département marketing. Walker a expliqué que la communication d’Apple avait mis en avant des fonctionnalités qui n’étaient pas prêtes, notamment la compréhension du contexte personnel et l’interprétation des éléments affichés à l’écran.

Cette surpromesse a généré de fausses attentes chez les utilisateurs, aggravant la situation. Apple a depuis supprimé une publicité de l’iPhone 16 qui mettait en avant ces fonctionnalités et a ajouté des avertissements sur son site web, précisant que ces améliorations n’étaient pas prêtes.

D’après Mark Gurman, les tests internes ont révélé que ces nouveautés ne fonctionnaient correctement que deux fois sur trois, ce qui a poussé Apple à les reporter pour éviter une expérience décevante.

Un aveu d’échec de la direction

Lors de la réunion, Craig Federighi (vice-président de l’ingénierie logicielle) et John Giannandrea (responsable de l’IA chez Apple) ont pris la responsabilité de cette situation. Walker a affirmé que ces dirigeants prenaient cet échec très au sérieux et faisaient tout pour accélérer le développement.

Cependant, il a insisté sur le fait que Apple préfère livrer un produit finalisé, plutôt que de proposer des fonctionnalités bâclées, comme l’ont fait certains concurrents. « Les clients attendent non seulement ces nouvelles fonctionnalités, mais aussi un Siri beaucoup plus performant dans son ensemble. Nous les lancerons dès qu’elles seront prêtes ».

Pour l’instant, Apple ne donne aucune nouvelle échéance et tente de calmer les critiques en interne comme en externe. Mais le temps presse : face à Google Gemini et Microsoft Copilot, Apple risque de perdre du terrain dans la course à l’IA.