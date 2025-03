iPhone 17 Ultra : Apple pourrait remplacer le Pro Max par un nouveau modèle Ultra

Apple pourrait apporter de grands changements à sa gamme d’iPhone phares l’année prochaine. Apple envisagerait de rebaptiser son iPhone 17 Pro Max en iPhone 17 Ultra, selon les dernières rumeurs de yeux 1122.

Cette nouvelle appellation marquerait une distinction plus nette entre les modèles haut de gamme et alignerait l’iPhone avec les autres produits « Ultra » d’Apple, comme la Apple Watch Ultra et la puce M1 Ultra.

L’idée d’un iPhone « Ultra » n’est pas nouvelle. Avant même la sortie de l’iPhone 15, le journaliste Mark Gurman avait suggéré que le modèle Pro Max pourrait adopter ce nom. Cette hypothèse a refait surface pour l’iPhone 16, avec la possibilité d’un modèle encore plus haut de gamme aux côtés des versions Pro et Pro Max.

Avec l’iPhone 17, Apple pourrait finalement franchir le pas et réserver le titre « Ultra » au modèle le plus puissant de la gamme.

Cette décision s’inscrirait dans une refonte plus large de la nomenclature, notamment avec l’arrivée de l’iPhone 17 Air, qui remplacerait la version Plus.

iPhone 17 Ultra : Des caractéristiques exclusives pour un modèle Ultra ?

Selon les informations divulguées, l’iPhone 17 Ultra bénéficierait d’améliorations exclusives, justifiant son nouveau statut :

Une Dynamic Island plus petite : Apple aurait commandé des composants pour une Dynamic Island plus compacte, mais en quantité limitée, ce qui laisse entendre qu’il ne serait présent que sur le Ultra.

Un système de refroidissement avancé : Le modèle Ultra intégrerait une chambre à vapeur pour mieux gérer la dissipation thermique, une technologie attendue depuis plusieurs années sur iPhone.

pour mieux gérer la dissipation thermique, une technologie attendue depuis plusieurs années sur iPhone. Une batterie plus grande : Le smartphone serait plus épais pour accueillir une batterie à plus grande capacité, offrant une autonomie supérieure.

D’autres rumeurs, bien que moins certaines, indiquent que l’iPhone 17 Ultra pourrait être le seul à bénéficier de 12 Go de RAM et d’un capteur photo périscopique de 48 mégapixels. Cependant, ces spécifications restent à confirmer, car des fuites récentes suggèrent que ces améliorations pourraient finalement être présentes sur les deux modèles Pro.

Un repositionnement avant l’arrivée d’un iPhone pliable ?

Ce changement de nom ne serait pas seulement marketing. Apple préparerait également une refonte du design de ses modèles Pro et travaillerait sur une refonte majeure d’iOS 19.

Enfin, avec l’iPhone pliable en développement, Apple pourrait vouloir restructurer sa gamme avant de lancer un tout nouveau segment de produit. En introduisant un modèle Ultra dès maintenant, la marque pourrait mieux organiser son futur portefeuille d’appareils.

Le Galaxy S25 Ultra est aujourd’hui l’un des concurrents les plus sérieux de l’iPhone Pro Max. En adoptant le label Ultra, Apple espère peut-être clarifier son positionnement premium face à Samsung, en créant une rivalité encore plus directe dans l’esprit des consommateurs.

Une étape importante pour Apple

Quoi qu’il en soit, le lancement de l’iPhone 17 Ultra marquerait une étape importante dans l’évolution de la gamme iPhone. Reste à voir si cette nouvelle appellation s’accompagnera de véritables innovations ou si elle ne sera qu’un simple changement de branding.