Samsung Able : Un casque à conduction osseuse pour rivaliser avec Shokz ?

Samsung veut continuer à innover dans le domaine de l’audio et pourrait bientôt lancer son premier casque à conduction osseuse. Selon les informations de Digital Chat Station (DCS), ce produit inédit devrait être dévoilé lors du prochain événement Unpacked en juillet, aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Samsung n’en est pas à son coup d’essai en matière d’expérimentation audio. On se souvient encore des Galaxy Buds Live, ces écouteurs en forme de haricot qui avaient surpris par leur design et leur approche différente du son. Aujourd’hui, la marque semble vouloir repousser encore plus loin les limites du confort et de l’innovation en proposant un tout nouveau moyen d’écouter de la musique sans rien mettre dans ses oreilles.

Comment fonctionne la conduction osseuse ?

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, la conduction osseuse transmet le son par vibrations à travers les os du crâne (généralement via les pommettes) jusqu’à l’oreille interne, sans passer par les tympans.

Ce type de technologie offre plusieurs avantages :

Meilleure perception de l’environnement : idéal pour les coureurs, les cyclistes ou ceux travaillant dans des environnements nécessitant une vigilance constante.

: idéal pour les coureurs, les cyclistes ou ceux travaillant dans des environnements nécessitant une vigilance constante. Confort amélioré : évite la sensation de pression ou d’inconfort des écouteurs classiques après plusieurs heures d’utilisation.

Cependant, il y a aussi des inconvénients. La conduction osseuse peine encore à reproduire des basses puissantes et une immersion sonore aussi riche que les casques audio traditionnels. Reste à voir comment Samsung va gérer ces limitations pour proposer un produit compétitif.

Un marché en pleine expansion

Le casque serait codenommé « Able », mais peu d’informations ont fuité sur ses fonctionnalités précises, son prix et sa disponibilité. Samsung devra faire face à des concurrents bien établis comme Shokz, leader actuel du marché des casques à conduction osseuse.

Mais si la marque réussit à proposer un design premium et une qualité audio au niveau de ses Galaxy Buds, elle pourrait bien populariser cette technologie et la rendre plus accessible au grand public.

Avec le marché de l’audio qui évolue sans cesse, il sera intéressant de voir si Samsung parvient à réinventer l’expérience audio avec ce nouveau produit. Réponse en juillet !