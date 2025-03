WhatsApp : Des fils de discussion pour mieux organiser les conversations de groupe

Après avoir lancé les thèmes de discussion personnalisés le mois dernier, WhatsApp continue d’améliorer l’expérience utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité de fils de discussion destinée à mieux organiser les réponses dans les conversations de groupe.

D’après WABetaInfo, la version bêta Android 2.25.7.7 de WhatsApp introduit un système de fils de discussion permettant aux utilisateurs de répondre à un message précis et de voir toutes les réponses associées regroupées sous celui-ci.

Concrètement, au lieu de devoir faire défiler des dizaines de messages pour retrouver une réponse spécifique, les utilisateurs pourront suivre une conversation structurée et bien organisée. Cette fonctionnalité facilite grandement la navigation et permet de ne pas perdre le fil des discussions, un problème fréquent dans les groupes très actifs.

Ainsi, au lieu de faire défiler les chats pour voir les réponses individuelles éparpillées, la fonctionnalité créera une vue dédiée montrant chaque message cité et se connectant au message original qui a commencé le fil, aidant les utilisateurs à trouver des réponses spécifiques et à naviguer facilement dans les conversations longues et désordonnées.

En centralisant les réponses, WhatsApp vise à réduire le désordre dans les conversations de groupe et à rendre les échanges plus intuitifs et efficaces.

WhatsApp, une plateforme toujours plus complète

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, offrant des conversations sécurisées grâce au chiffrement de bout en bout, ainsi que des appels audio et vidéo de haute qualité.

Outre les discussions individuelles et les groupes, la plateforme propose le partage facile de photos, vidéos et documents, ainsi que des messages vocaux et des statuts éphémères pour partager des moments du quotidien.

Cette nouvelle mise à jour s’inscrit dans une volonté d’améliorer continuellement l’application et de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de communication fluide et sécurisée.