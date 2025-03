OnePlus Pad 2 Pro : une tablette premium axée sur les performances avec écran 3.4K et Snapdragon 8 Elite

Le marché des tablettes haut de gamme en Chine s’apprête à accueillir un nouveau concurrent de taille avec l’arrivée imminente de la OnePlus Pad 2 Pro. Selon Digital Chat Station, cette nouvelle tablette viendra compléter la gamme des appareils premium prévus pour la première moitié de 2025, aux côtés de la OPPO Pad 4 Pro, du Vivo Pad 4 Pro et de la Xiaomi Pad 7 s Pro.

La OnePlus Pad 2 Pro se distinguera par un écran LCD de 13,2 pouces avec une résolution 3.4K, offrant une expérience visuelle améliorée pour les jeux et le multimédia. Contrairement aux écrans OLED souvent privilégiés dans cette gamme, OnePlus semble miser sur un écran LCD haut de gamme optimisé pour une meilleure gestion de l’énergie et une fluidité accrue.

Sous le capot, la OnePlus Pad 2 Pro sera alimentée par le puissant Snapdragon 8 Elite, l’un des processeurs les plus performants du moment. Elle disposera de 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un espace de stockage atteignant 1 To en UFS 4.0, garantissant une rapidité d’exécution exceptionnelle et une grande capacité de stockage pour les utilisateurs exigeants, notamment les joueurs.

Pour assurer une autonomie prolongée, la tablette sera équipée d’une batterie massive de 10 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 67W ou 80W, permettant un rechargement rapide et efficace.

OnePlus Pad 2 Pro : Un module photo sobre mais efficace

Côté photographie, la OnePlus Pad 2 Pro intégrera un capteur principal de 13 mégapixels à l’arrière, tandis que la caméra frontale de 8 mégapixels assurera des appels vidéo de qualité et des selfies corrects pour une tablette.

OnePlus et OPPO, appartenant tous deux au groupe BBK Electronics, ont souvent proposé des tablettes aux spécifications similaires avec quelques différences stratégiques. En 2024, la OnePlus Pad Pro et la Oppo Pad 3 Pro partageaient la majorité de leurs caractéristiques techniques, à l’exception du processeur.

Ainsi, il est fort probable que la OnePlus Pad 2 Pro et la OPPO Pad 4 Pro se ressemblent, Oppo ayant également confirmé un Snapdragon 8 Elite et une charge rapide de 80W pour sa prochaine tablette.

Un lancement imminent en Chine

La OnePlus Pad 2 Pro devrait être annoncée dans les prochains mois, probablement avant la fin du premier semestre 2025. Bien que son lancement soit confirmé pour la Chine, aucune information n’a encore filtré sur une sortie mondiale.

Avec son écran optimisé, son processeur de pointe, sa grande capacité de stockage et sa batterie robuste, la OnePlus Pad 2 Pro s’annonce comme une tablette incontournable pour les amateurs de performances et de gaming. Reste à voir si OnePlus proposera une expérience utilisateur optimisée pour rivaliser avec ses concurrents directs sur le marché des tablettes premium.