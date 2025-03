Toyota : Nouveaux SUV électriques, batteries solides et stratégie multi-technologies pour 2025

Toyota intensifie ses efforts dans le secteur des véhicules électriques (VE) avec l’introduction de nouveaux SUV 100 % électriques d’ici 2025. Parmi les modèles phares, on retrouvera le Toyota C-HR+, le Urban Cruiser et une version améliorée du bZ4X. Conçus pour répondre à la demande croissante de mobilité durable, ces modèles promettent de combiner performance, autonomie et accessibilité, tout en conservant la fiabilité et la durabilité qui font la réputation de Toyota.

Toyota adopte une approche multi-technologies pour atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici 2035. Contrairement à d’autres constructeurs qui misent exclusivement sur l’électrique, Toyota continue de proposer des hybrides, des hybrides rechargeables, des véhicules à hydrogène et des électriques à batterie (BEV).

Avec cette nouvelle gamme de SUV électriques, la marque veut offrir une alternative verte accessible à tous les profils de conducteurs, en garantissant une efficacité énergétique optimale et une expérience de conduite avancée grâce à des technologies de transmission intégrale sophistiquées.

Disponibilité et prix des nouveaux SUV électriques Toyota :

Disponibilité : Fin 2025

Prix : Annoncé à l’approche du lancement

Toyota promet une tarification compétitive afin de démocratiser l’accès à la mobilité électrique. Le bZ4X bénéficiera d’améliorations majeures, tandis que les Urban Cruiser et Toyota C-HR+ seront des modèles entièrement nouveaux.

Performances et Autonomie : Une large gamme de batteries chez Toyota

Toyota mise sur plusieurs types de batteries pour répondre aux différents besoins des conducteurs :

bZ4X Batteries : 57,7 kWh ou 73,1 kWh (lithium-ion) Puissance : Jusqu’à 338 ch Charge rapide : Chargeur embarqué 22 kW et pré-conditionnement de la batterie Transmission : Intégrale avec XMODE

Urban Cruiser Batteries : 49 kWh ou 61 kWh (lithium-fer-phosphate) Atouts : Format compact, sièges arrière ajustables, batterie durable et économique

Toyota C-HR+ Batteries : 57,7 kWh à 77 kWh (lithium-ion) Puissance : De 165 ch à 338 ch Transmission : Intégrale disponible Capacité de coffre : 416 litres Design : Silhouette inspirée d’un coupé



Des technologies de pointe

Ces SUV intègrent des innovations telles que :

Batteries lithium-ion pour une autonomie accrue

Batteries lithium-fer-phosphate pour plus de sécurité et de longévité

Systèmes de transmission avancés pour une conduite dynamique

Charge rapide et gestion thermique optimisée

Outre ces SUV, Toyota investit dans les batteries à électrolyte solide, une technologie promettant des temps de charge réduits, une meilleure densité énergétique et une durée de vie plus longue. Ces avancées pourraient équiper des modèles emblématiques comme le Land Cruiser et révolutionner l’industrie des véhicules électriques.

Avec ces nouvelles innovations et une stratégie axée sur la diversité des solutions de mobilité, Toyota se positionne comme un leader incontournable de la transition énergétique.