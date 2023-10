Microsoft finalise enfin l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars

C’est fait ! L’offre de longue date de Microsoft pour l’acquisition d’Activision Blizzard aboutit enfin. L’annonce intervient après que l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a donné son feu vert à l’acquisition du studio de jeux à l’origine de titres phares tels que « Call of Duty », « Guitar Hero » et « World of Warcraft », ainsi que de jeux mobiles tels que « Candy Crush Saga ».

Phil Spenser, PDG de la division Xbox Gaming de Microsoft, a annoncé l’acquisition. « En tant qu’équipe unique, nous apprendrons, nous innoverons et nous continuerons à tenir notre promesse d’apporter la joie et la communauté du jeu à un plus grand nombre de personnes. Nous le ferons dans une culture qui s’efforce de donner à chacun les moyens de faire son meilleur travail, où tout le monde est le bienvenu, et qui est centrée sur notre engagement permanent en faveur du jeu pour tous », a écrit Spenser.

Microsoft proposera désormais les principaux titres distribués par Activision, Blizzard et King sur le Xbox Game Pass. Toutefois, les titres de 2023, notamment « Diablo 4 » et « Call of Duty: Modern Warfare 3 », ne seront pas ajoutés immédiatement au Game Pass, comme l’a précisé Activision en début de semaine.

L’accord, d’une valeur proposée d’environ 69 milliards de dollars (avant ajustements basés sur la valeur des actions), se concrétise enfin après avoir été annoncé pour la première fois en janvier 2022. Elle a immédiatement été examinée à la loupe par de nombreux organismes de surveillance du marché, car elle aurait potentiellement permis à Microsoft de monopoliser des titres extrêmement populaires, en particulier « Call of Duty ». Au cours des derniers mois, Microsoft s’est donné beaucoup de mal pour convaincre les autorités de régulation du monde entier et obtenir leur approbation.

Outre les agences gouvernementales, Microsoft s’est également heurté à la résistance de ses concurrents, en particulier Sony, qui prétendait que l’acquisition lui donnerait le pouvoir ultime sur la franchise « Call of Duty ».

Des titres encore disponibles sur les autres consoles

Microsoft a juré de rendre les titres d’Activision, en particulier « Call of Duty », disponibles sur toutes les plateformes concurrentes — y compris la PlayStation de Sony et la Nintendo Switch — jusqu’en 2030, a révélé ses chiffres de vente pour la première fois depuis près d’une décennie et a même concédé une défaite complète dans la métaphorique « guerre des consoles » pour s’assurer que l’opération soit approuvée sur les marchés clés dans le monde entier. La CMA britannique a été la dernière grande autorité de régulation à empêcher l’accord, citant des préoccupations concernant le monopole de Microsoft dans le marché des jeux sur le cloud après la finalisation de l’accord.

Pour répondre à ces inquiétudes, Microsoft a restructuré l’accord en août 2023 et a transféré à Ubisoft les droits de diffusion des jeux sur le cloud d’Activision. Tout en accordant son approbation, la CMA note que l’acquisition sera « soumise à la condition que la vente des droits de streaming sur le cloud d’Activision soit réalisée avant l’achèvement de la fusion ».

Le premier jeu d’Activision Blizzard qui sera lancé sous Microsoft est Call of Duty : Modern Warfare III, qui sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 10 novembre.