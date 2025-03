Google Pixel 9a : Une vidéo de prise en main révèle son design inspiré des Pixel 9

Le Google Pixel 9a continue de faire parler de lui avant son lancement officiel, prévu pour le 19 mars 2025. Cette fois-ci, une vidéo de prise en main en provenance de Reinosa, en Espagne, a révélé son design complet. Publiée sur la chaîne YouTube d’Alexis Garza, la vidéo montre un Pixel 9a plat à l’arrière et sur les côtés, adoptant ainsi un langage de design similaire à la gamme Pixel 9.

Dans cette nouvelle vidéo, le Pixel 9a apparaît sous tous les angles, confirmant une esthétique plus haut de gamme que son prédécesseur. Parmi les détails notables :

Un design plat sur les côtés et l’arrière, en ligne avec les Pixel 9

Une couleur Obsidian (Noir volcanique), avec un aspect sobre et élégant

Un module photo arrière très discret, presque sans bosse — une rareté sur le marché actuel

Ce choix de conception pourrait séduire les utilisateurs qui préfèrent des smartphones plus compacts et épurés.

Fiche technique et caractéristiques attendues du Pixel 9a

Selon les dernières fuites, le Google Pixel 9a devrait embarquer :

Un écran OLED de 6,3 pouces, offrant une bonne qualité d’affichage

Un double capteur photo 48 mégapixels + 13 mégapixels, analogue à certains modèles premium

Un processeur Tensor G4, la même puce que sur les Pixel 9

Une batterie optimisée, bien que la capacité exacte reste inconnue

Ces caractéristiques le positionnent comme l’un des meilleurs smartphones abordables sous Android.

Un lancement imminent

Le Pixel 9a sera dévoilé mondialement le 19 mars 2025. Avant même son officialisation, plusieurs éléments ont déjà fuité, notamment des matériaux promotionnels et des rendus officiels. Le Pixel 9a semble donc être une mise à niveau significative pour la gamme « a » de Google, offrant des performances accrues et un design plus premium, tout en restant plus accessible que les modèles phares.

Que pensez-vous de ce nouveau Pixel 9a ? Serait-il un bon concurrent face aux iPhone SE et Samsung Galaxy A ?