Le Galaxy S22 reçoit une édition spéciale Diablo Immortal

Par conséquent, étant donné que l’appareil ne sera pas officiellement mis en vente, aucun prix n’est disponible. L’offre groupée se compose d’un certain nombre d’articles : le Galaxy S22 lui-même équipé d’un étui pour smartphone sur le thème de Diablo, un tapis de souris et un tapis de chargement sans fil.

Il semble que Samsung soit vraiment à la recherche de produits en édition spéciale ces jours-ci. Après un certain nombre de versions en édition limitée de produits Samsung comme le Galaxy Z Flip 3 et les Galaxy Buds 2, cette fois-ci, c’est le Samsung Galaxy S22 qui bénéficiera d’une édition spéciale, selon SamMobile .