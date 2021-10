Blizzard va mettre en pause son projet de BlizzConline en 2022

La pandémie a annulé la BlizzCon 2021, et il semble qu’un événement en ligne prévu l’année prochaine par Blizzard soit également en suspens. La BlizzConline 2022, qui avait été prévue pour remplacer la BlizzCon 2021, a été annulée.

L’événement, une vitrine hybride qui devait combiner les caractéristiques des événements en ligne uniquement et en présentiel, aurait présenté des « rassemblements en personne plus petits ».

Selon un message publié sur le site Web de Blizzard et qui n’est attribué à aucun auteur, l’événement hybride a été annulé parce que la société a estimé que son énergie serait mieux dépensée dans d’autres projets. « À l’heure actuelle, nous pensons que l’énergie nécessaire pour organiser un tel événement doit être consacrée au soutien de nos équipes et à l’avancement du développement de nos jeux et de nos expériences ». Bien qu’il ne soit pas clair combien de jeux Blizzard a actuellement en développement, le studio travaille dur, et a constamment fourni aux fans des mises à jour sur Overwatch 2.

Même si la BlizzConline n’aura pas lieu, Blizzard affirme qu’elle annoncera toujours les nouvelles mises à jour de ses jeux. On peut supposer que cela se fera de manière plus étalée une fois que nous serons dans la nouvelle année, mais Blizzard ne dit pas quand elle prévoit de partager ces informations.

Cependant, l’entreprise est également confrontée à d’autres problèmes externes en ce moment, qui pourraient avoir entraîné l’annulation de cet événement.

Des problèmes externes

La société mère de Blizzard, Activision Blizzard, est actuellement impliquée dans un procès concernant sa culture interne. Le procès, intenté par le département de l’emploi équitable et du logement de l’État de Californie, allègue que l’entreprise a favorisé une culture « frat boy » dans laquelle les femmes étaient régulièrement harcelées et où la discrimination salariale fondée sur le sexe et la race était systémique. Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a démissionné de son poste à la suite de cette action en justice. L’éditeur a récemment cherché à faire suspendre les poursuites, en invoquant des violations de l’éthique. Cependant, un juge a rejeté cette demande.

Dans son message annonçant l’annulation de la BlizzConline 2022, Blizzard a également évoqué l’avenir de l’événement. Bien que le format de l’événement ne soit pas clair, l’entreprise déclare : « Quel que soit l’aspect de l’événement à l’avenir, nous devons également nous assurer qu’il soit aussi sûr, accueillant et inclusif que possible ». “Nous nous engageons à communiquer en permanence avec nos joueurs, et nous pensons que la BlizzCon jouera un rôle important dans ce domaine à l’avenir. Nous sommes impatients de voir ce que nous ferons de cet événement lorsque nous le revisiterons à l’avenir “.