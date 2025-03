Bureau à distance : Microsoft met fin au support, transition vers Application Windows

Microsoft a annoncé la fin du support de l’application Bureau à distance pour Windows. Vous devrez passer à Application Windows pour continuer à accéder à distance à vos PC ou serveurs Windows, bien que cet arrêt n’affecte pas tous les types de connexions à distance.

Application Windows a été lancée pour le grand public en septembre 2024, après avoir été disponible uniquement pour les entreprises et les organisations utilisant les ordinateurs cloud Windows 365. Elle est censée unifier tous les services de bureau Windows cloud et à distance en un seul endroit, avec des écrans d’accueil personnalisables, la prise en charge de plusieurs moniteurs et des résolutions d’affichage dynamiques.

Microsoft a maintenant confirmé que l’application Bureau à distance pour Windows ne sera plus prise en charge à partir du 27 mai 2025. Elle sera supprimée du Microsoft Store et ne sera plus disponible au téléchargement et à l’installation. Les applications Android, iOS et Mac pour Bureau à distance ont déjà été mises à jour vers Application Windows, vous n’avez donc rien à faire de ce côté-là.

L’application Connexion Bureau à distance ne disparaît pas, du moins pour l’instant. Il s’agit d’une application système intégrée, et Application Windows sur Windows ne prend pas encore en charge les connexions RDP locales. Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Les utilisateurs se connectant à des bureaux à distance à partir de l’application Bureau à distance doivent utiliser Connexion Bureau à distance jusqu’à ce que la prise en charge de ce type de connexion soit disponible dans Application Windows ».

Le nom « Application Windows » ajoute également à la confusion. Comme beaucoup de gens l’ont déjà souligné, y compris d’innombrables administrateurs informatiques, le nom est difficile à utiliser dans les discussions et les explications, et les recherches sur le Web renvoient des résultats sans rapport sur les logiciels pour Windows. Il est déjà assez déroutant lorsqu’une application ou un service bien connu change de nom, mais celui-ci est trop facilement confondu avec le système d’exploitation Windows.

Une application qui a toujours fait débat sur Windows

La plupart des personnes en dehors des entreprises et des organisations utilisent l’utilitaire Connexion Bureau à distance pour l’accès au bureau à distance sur les PC Windows, et ce cas d’utilisation ne change pas encore. Cependant, la plupart des fonctionnalités gérées par l’application Bureau à distance complète ont été transférées vers Application Windows, telles que les connexions avec Microsoft Dev Box et Azure Virtual Desktop. Ces fonctionnalités sont principalement utilisées par les grandes entreprises et les organisations. Windows 365, le service de PC Windows cloud de l’entreprise, n’est même pas disponible pour les clients particuliers.

Vraisemblablement, Application Windows finira par reprendre les fonctionnalités de l’utilitaire Connexion Bureau à distance et d’autres outils existants. En attendant, « l’accès unifié » n’est pas très unifié, et le nom déroutant rend la situation encore plus compliquée à comprendre.

Application Windows a une note moyenne de 2,6 étoiles sur le Microsoft Store sur 121 évaluations. Cependant, beaucoup de ces faibles notes proviennent de personnes essayant de l’utiliser pour des connexions de bureau à distance locales (qui utilisent toujours l’utilitaire Connexion Bureau à distance). Il y a quelques plaintes concernant la conception générale et les plantages, ainsi que des critiques positives concernant la vue des tâches unifiée. Comme pour de nombreuses versions d’applications Microsoft récentes, elle était difficile au début et prend du temps à s’améliorer. Application Windows est compatible avec Windows 10 version 19044 ou supérieure.

En résumé : si vous utilisez Connexion Bureau à distance sur votre PC Windows, vous n’avez rien à faire pour l’instant. Microsoft a déjà changé les applications Bureau à distance pour les appareils mobiles et Mac en Application Windows, vous n’avez donc rien à faire non plus. Si vous utilisez Windows 365, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box, vous devrez probablement configurer Application Windows.