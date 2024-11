Windows 365 Link : Le mini PC Cloud qui révolutionne l’espace de travail

Microsoft vient de présenter un appareil inédit à l’occasion de l’événement Microsoft Ignite 2024 : le Windows 365 Link, un mini PC spécialement conçu pour faciliter et accélérer l’accès au Windows 365 PC Cloud. Cet appareil compact et léger promet de redéfinir la manière dont les entreprises gèrent leurs charges de travail dans le cloud.

Windows 365 Link: Une passerelle vers Windows 365 sur Azure

Le Windows 365 Link est pensé pour offrir une expérience classique de bureau Windows, mais dans un environnement entièrement cloud, hébergé sur Azure. Ce mini PC axé sur les entreprises est facile à déployer, peu gourmand en ressources matérielles locales, et se concentre sur l’efficacité et la simplicité.

Microsoft vise à rendre l’intégration et la gestion des PC Cloud aussi fluides que possible. Grâce à un démarrage en quelques secondes et une reprise instantanée depuis le mode veille, cet appareil est prêt à répondre aux besoins des environnements de travail modernes. La gestion et le suivi se font via Microsoft Intune, permettant une configuration rapide et une synchronisation transparente avec d’autres appareils Windows.

Caractéristiques techniques et connectivité

Malgré sa petite taille et son design fanless (sans ventilateur), le Windows 365 Link intègre une connectivité riche et des capacités adaptées aux besoins des entreprises :

Support double écran 4K pour des configurations de travail avancées.

pour des configurations de travail avancées. Connectique complète : 4 ports USB, un port audio, un port Ethernet, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

: 4 ports USB, un port audio, un port Ethernet, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Gestion simplifiée : Configuration en quelques minutes avec mises à jour automatiques, possibilité de réinitialisation d’usine à distance.

: Configuration en quelques minutes avec mises à jour automatiques, possibilité de réinitialisation d’usine à distance. Flexibilité : Facilement transportable pour répondre aux besoins des espaces de travail hybrides.

Microsoft met également en avant une compatibilité parfaite avec les accessoires filaires et sans fil, garantissant une connectivité « sans couture ».

Sécurité renforcée et durabilité exemplaire

Le Windows 365 Link a été conçu pour être sécurisé par design. Grâce à l’absence de données ou d’applications locales, toutes les informations des utilisateurs restent stockées dans le cloud Microsoft, réduisant considérablement les risques liés aux cyberattaques.

Authentification sans mot de passe : Compatible avec Microsoft Entra ID, l’application Microsoft Authenticator, et les clés de sécurité USB.

Politiques de sécurité activées par défaut : Les fonctionnalités de sécurité sont toujours actives et ne peuvent pas être désactivées.

Côté durabilité, Microsoft a mis l’accent sur une conception respectueuse de l’environnement :

Matériaux recyclés : 90 % d’aluminium recyclé post-consommation pour la coque supérieure, 100 % d’aluminium recyclé pré-consommation pour la plaque inférieure, 100 % de cuivre recyclé et 96 % d’étain recyclé dans la carte mère.

Consommation d’énergie réduite : Optimisé pour des besoins énergétiques moindres par rapport à la plupart des ordinateurs de bureau traditionnels.

Un mini PC pensé pour la flexibilité des entreprises

Le Windows 365 Link se distingue par sa simplicité d’utilisation, son adaptabilité à divers environnements professionnels, et son faible impact écologique. Microsoft le présente comme une solution idéale pour les bureaux partagés ou pour les employés de bureau qui utilisent déjà Windows 365.

Une phase preview est actuellement ouverte pour les entreprises dans des régions comme l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les entreprises intéressées peuvent candidater dès maintenant.

Disponibilité et prix

Le Windows 365 Link sera officiellement lancé en avril 2025, au tarif de 349 dollars. Ce nouvel appareil, positionné comme une solution de transition vers le cloud, ouvre des perspectives prometteuses pour les organisations cherchant à moderniser leur infrastructure informatique.

Avec ce lancement, Microsoft met en avant son engagement envers la sécurité, la durabilité et la productivité, tout en consolidant sa position de leader dans le domaine des PC Cloud.