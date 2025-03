Copilot : Un raccourci clavier pour activer la conversation vocale, la nouvelle fonction de Microsoft

Microsoft teste une application Copilot native depuis un certain temps déjà, et la version 1.25023.106.0 a finalement atterri pour les Windows Insiders il y a environ une semaine. Cependant, il semble que le géant de Redmond se concentre désormais sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’application Copilot, puisqu’il déploie maintenant une fonction « Appuyer pour parler » qui vous permet d’entamer rapidement une nouvelle conversation.

Microsoft propose une nouvelle version de l’application native Copilot 1.25024.100.0 aux membres du programme Windows Insider via le Microsoft Store. La nouvelle version apporte un raccourci pour invoquer Copilot et poser des questions. Il suffit d’appuyer sur le raccourci clavier Alt + barre d’espace et de le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Une petite fenêtre avec une icône bleue de microphone et une roue dentée de réglage devrait apparaître. Cela indique que l’application Copilot est active et à l’écoute.

Une fois cela fait, vous pouvez mettre fin à la conversation en appuyant sur la touche Echap et Copilot mettra fin à la conversation.

Dans l’ensemble, à l’instar de la sélection des boutons d’appui et de maintien sur Android pour invoquer Gemini, le nouveau raccourci Copilot devrait permettre aux utilisateurs de Windows d’économiser quelques secondes lorsqu’ils tentent d’accéder à l’application Copilot.

La fonctionnalité est déployée progressivement, il se peut donc que vous deviez attendre un certain temps. Toutefois, si vous souhaitez essayer le nouveau Copilot dès maintenant, visitez le lien suivant dans votre navigateur : https://apps.microsoft.com/detail/9NHT9RB2F4HD .

Une opportunité pour les membres Windows Insider

À partir de là, vous pouvez télécharger et installer le dernier bundle APPX, et vous devriez avoir la dernière version de Copilot. Accordez-lui les autorisations de microphone et de raccourci nécessaires et invoquez-le en appuyant sur Alt + Espace pendant deux secondes.

Que pensez-vous de la nouvelle fonction « Appuyer pour parler » de Copilot ?