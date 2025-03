AirPods avec caméras : Apple mise sur l’intelligence visuelle pour l’avenir

Apple travaille activement sur une nouvelle version des AirPods intégrant des caméras, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Cette innovation vise à enrichir l’expérience utilisateur en permettant aux AirPods de mieux comprendre et interagir avec l’environnement de l’utilisateur.

Avec l’introduction de la gamme iPhone 16, Apple a dévoilé la fonctionnalité « Camera Control », qui, en plus de faciliter la prise de photos et l’ajustement des paramètres, a introduit Visual Intelligence. Cette technologie aide les utilisateurs à en savoir plus sur leur environnement et à effectuer des actions basées sur le contexte physique qui les entoure.

Par exemple, il est possible d’ajouter un événement à son calendrier à partir d’une affiche ou de consulter des informations en ligne pour approfondir un sujet.

Selon Gurman, Apple souhaite intégrer une technologie analogue dans les AirPods afin de renforcer sa position dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette version des AirPods utiliserait des caméras externes et l’intelligence artificielle pour analyser le monde extérieur et fournir des informations à l’utilisateur.

Cela s’apparenterait aux fonctionnalités des lunettes connectées, mais sans nécessiter le port de lunettes.

Perspectives d’avenir pour les AirPods

Bien que cette technologie ne soit pas attendue dans les AirPods Pro 3, dont la sortie est prévue cette année, elle est en cours de développement pour de futurs modèles. Apple envisage également de lancer des lunettes connectées analogues aux Ray-Ban de Meta, afin de capitaliser sur les investissements réalisés dans la technologie d’intelligence visuelle du Vision Pro, capable de scanner et d’interpréter l’environnement pour offrir des informations utiles.

En somme, l’intégration de caméras dans les AirPods pourrait permettre aux utilisateurs d’interagir plus intuitivement avec leur environnement, en combinant les capacités audio des écouteurs avec une compréhension visuelle du monde qui les entoure.