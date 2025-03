Accueil » Roborock P20 Ultra : l’aspirateur robot ultra-fin doté d’IA et anti-enchevêtrement

Roborock, reconnu pour ses innovations dans le domaine des aspirateurs robots, a dévoilé en août 2024 le Roborock P20 Pro, intégrant des fonctionnalités avancées, telles que le châssis adaptable et l’évitement d’obstacles par intelligence artificielle.

Poursuivant sur cette lancée, la marque a récemment présenté en Chine le Roborock P20 Ultra, un modèle au design ultra-fin doté de technologies de pointe pour offrir une expérience de nettoyage supérieure.

Roborock P20 Ultra : Design ultra-fin et navigation avancée

Le Roborock P20 Ultra se distingue par son châssis de seulement 7,98 cm d’épaisseur, rendu possible grâce à un système LDS (Laser Distance Sensor) à double perspective. Cette conception permet au robot de se faufiler aisément sous les meubles, les lits et autres espaces à faible hauteur, garantissant un nettoyage exhaustif de votre intérieur. Le système LDS améliore également la précision de la navigation, évitant au robot de se perdre ou de se coincer. En espaces ouverts, le LDS reste surélevé pour une meilleure perception de l’environnement et un nettoyage approfondi.

Le Roborock P20 Ultra introduit un système anti-enchevêtrement inédit dans l’industrie, utilisant un processus en quatre étapes pour prévenir l’accumulation de cheveux, idéal pour les propriétaires d’animaux. La brosse principale est équipée de poils inclinés à 45° et de lames en silicone élargies, associées à une puissance d’aspiration de 22 000 Pa pour une collecte efficace des débris. La brosse latérale adopte un design en spirale avec des nervures en silicone souple pour minimiser les enchevêtrements et assurer une couverture complète des bords et des coins.

Le système de lavage du Roborock P20 Ultra est renforcé par une pression de 12 N avec de l’eau chaude, 30 niveaux d’eau ajustables et des doubles serpillières rotatives à 200 tr/min. Ce dispositif avancé élimine efficacement les taches tenaces tout en atteignant un taux de stérilisation de 99,99 %, répondant aux normes de certification pour les mères et les nourrissons. De plus, l’aspirateur ajuste automatiquement sa direction de nettoyage pour cibler la saleté incrustée dans les interstices du sol.

Capacité à franchir les obstacles et intelligence artificielle

Grâce à une capacité de franchissement d’obstacles de 4 cm et une fonctionnalité d’auto-sauvetage, le Roborock P20 Ultra traverse aisément les seuils de porte et les tapis. Ses fonctions de levage de brosse et de serpillière empêchent le mouillage des tapis et permettent un lavage silencieux.

Le robot intègre également l’évitement d’obstacles par intelligence artificielle Reactive AI, combinant des caméras RGB, une lumière structurée et des capteurs de hauteur pour reconnaître 108 types d’objets dans 26 catégories, assurant une navigation précise.

Roborock P20 Ultra : Prix et disponibilité

Le Roborock P20 Ultra est proposé à 3 999 yuans (~ 510 euros) pour la version standard et à 4 599 yuans (~ 590 euros) pour le modèle avec remplissage automatique de l’eau. Il est désormais disponible en précommande sur les principales plateformes de commerce électronique en Chine. Le robot arbore un design blanc élégant, s’intégrant harmonieusement aux intérieurs modernes.

Le Roborock P20 Ultra représente une avancée significative dans le domaine des aspirateurs robots, combinant un design ultra-fin avec des fonctionnalités intelligentes pour répondre aux besoins des foyers contemporains.