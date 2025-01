CES 2025 : Voici le Roborock Saros Z70, l’aspirateur robot qui range vos objets !

Lors du CES 2025, Roborock a dévoilé une innovation majeure dans le monde des aspirateurs robots avec le Saros Z70, le premier modèle de la marque doté d’un bras robotisé équipé d’une pince, baptisé OmniGrip 1.0. Contrairement aux robots traditionnels qui se concentrent uniquement sur le nettoyage, ce modèle est capable de ramasser des objets légers laissés sur le sol, comme des chaussettes, des jouets pour animaux ou bébés, et même des chaussures légères pesant jusqu’à 300 g.

Le bras robotisé du Saros Z70, doté d’un mouvement à cinq axes, peut s’étendre et se déplacer dans différentes directions grâce à une base rotative. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se replie discrètement dans un compartiment intégré, ce qui permet au robot de conserver une hauteur basse de seulement 7,98 cm. Cela le rend particulièrement efficace pour nettoyer sous les meubles.

Pendant une session de nettoyage et de cartographie initiale, le robot repère les objets sur son chemin et enregistre leur position. Lors des sessions suivantes, il peut les ramasser si les paramètres sont activés via l’application. Les utilisateurs peuvent configurer le type d’objets à ramasser et définir des emplacements où les déposer.

À l’avenir, Roborock prévoit de proposer des accessoires complémentaires, tels qu’une poubelle dédiée pour y déposer les objets ramassés, ou même un jouet pour chat que le robot pourrait utiliser pour divertir vos animaux de compagnie.

Roborock Saros Z70, des fonctionnalités de pointe pour un nettoyage optimal

Au-delà de son bras robotisé, le Saros Z70 regorge de technologies innovantes :

Navigation StarSight : combinant des capteurs D3 ToF (Time of Flight), des caméras RGB et une intelligence artificielle avancée, il offre une cartographie précise et une reconnaissance efficace des obstacles, notamment les câbles.

Reconnaissance d’objets : il peut identifier 108 objets courants, et les utilisateurs pourront bientôt étiqueter et ajouter jusqu’à 50 nouveaux objets grâce à des mises à jour logicielles.

Puissance d’aspiration impressionnante : avec une force de 22 000 Pa, il rivalise ou surpasse les meilleurs modèles du marché.

Système anti-enchevêtrement : une brosse latérale se déploie automatiquement pour empêcher les cheveux et fils de s’enrouler autour des composants.

Serpillères rotatives intelligentes : ces serpillères peuvent se soulever de 2,2 cm pour éviter de mouiller les tapis.

Commandes vocales intégrées : dites « Hello, Rocky » pour lui donner des instructions, ou utilisez Alexa, Google Home ou Siri Raccourcis pour un contrôle vocal fluide.

Technologie VertiBeam : un laser vertical supplémentaire aide à éviter les câbles et les obstacles irréguliers.

Compatibilité avec les animaux : le Saros Z70 évite de perturber vos animaux, tout en offrant des fonctionnalités comme la prise de photos et la communication à distance avec eux.

Le Saros Z70 est disponible avec une station de charge classique ou une station multifonctionnelle Dock 4.0, offrant une recharge rapide en 2,5 heures, un lavage à l’eau chaude des serpillères, et une option de retrait automatique des serpillères pour un entretien simplifié.

Disponibilité et attentes

Le Saros Z70 sera commercialisé au premier semestre 2025, mais son prix n’a pas encore été communiqué. Avec ses innovations technologiques et ses capacités uniques, le Saros Z70 s’annonce comme une révolution dans l’univers des aspirateurs robots, à la croisée du nettoyage domestique et de l’interaction intelligente.

Roborock, fidèle à sa réputation, continue de repousser les limites de l’automatisation domestique, et le Saros Z70 incarne parfaitement cette ambition.