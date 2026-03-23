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Reddit et Face ID : Vers la fin de l’anonymat pour chasser les bots IA ?

Reddit et Face ID : Vers la fin de l’anonymat pour chasser les bots IA ?

Reddit n’a jamais vraiment été un réseau social comme les autres. C’est un agrégat de communautés, un baromètre brut du Web, et — surtout — une place publique où l’anonymat fait partie du pacte. Problème : à l’ère des comptes dopés à l’IA, ce pacte devient exploitable.

Et, Reddit commence à regarder du côté des méthodes les plus radicales… y compris une vérification « à la Face ID ».

Lors d’un épisode du podcast TBPN, le CEO Steve Huffman a confirmé que Reddit évalue des méthodes de vérification d’identité pour lutter contre la montée des bots, évoquant notamment des approches biométriques « légères » comme Face ID/Touch ID (ou équivalents).

Une guerre d’usure contre des bots devenus crédibles

La raison est limpide : les bots ne se contentent plus de spammer, ils miment. Ils commentent, argumentent, créent des profils cohérents, et savent se fondre dans les codes de chaque subreddit. Huffman martèle depuis un moment l’idée de conserver Reddit comme un endroit « humain », un positionnement devenu presque stratégique face au « slop » généré par l’IA qui inonde le web.

D’où la tentation d’un geste simple : prouver qu’un humain est derrière l’écran, sans imposer une procédure lourde.

Moins « scan de visage », plus « preuve d’un humain sur l’appareil » ?

Important : il ne s’agit pas forcément de demander aux utilisateurs d’uploader une pièce d’identité. L’idée évoquée ressemble davantage à une authentification via les mécanismes biométriques du téléphone (type Face ID/Touch ID), pour confirmer qu’une personne réelle est présente — sans que Reddit ne récupère nécessairement une photo de votre visage.

Dit autrement, Reddit cherche le Graal : une preuve de personne suffisamment robuste pour freiner les fermes à bots, mais suffisamment fluide pour ne pas tuer l’expérience.

Le précédent UK : la preuve que Reddit sait déjà demander selfies et vérifs

Ce débat n’est pas théorique. Au Royaume-Uni, Reddit a déjà mis en place des mécanismes de vérification d’âge pour accéder à certains contenus, pouvant passer par selfie ou document d’identité, via un prestataire tiers (Persona), avec la promesse que Reddit n’accède pas aux éléments photographiques.

Et, c’est là que la discussion se tend : si Reddit normalise des contrôles « en arrière-plan », l’étape suivante peut paraître naturelle… mais aussi plus intrusive.

Sur le plan produit, c’est séduisant : votre smartphone devient une « clé » qui atteste d’un humain, et Reddit peut réserver certaines actions (poster, créer des communautés, accéder à des subreddits sensibles, etc.) à des comptes « vérifiés humains ».

Mais sur le plan culturel, Reddit marche sur une ligne de crête. L’anonymat n’est pas un détail UX : c’est une architecture sociale. Ajouter une couche biométrique, même « light », c’est ouvrir trois questions difficiles :

Consentement : est-ce vraiment optionnel, ou « optionnel mais nécessaire » pour profiter de la plateforme ?

Sécurité : qui stocke quoi, combien de temps, et avec quelles garanties ?

Glissement d’usage : une vérification anti-bot aujourd’hui, une vérification d’âge/identité élargie demain ?

D’autant que Reddit opère dans un climat réglementaire plus tendu, notamment au Royaume-Uni, où le sujet de la protection des mineurs et des contrôles d’accès est devenu hautement sensible.

Ce que Reddit révèle en creux : la fin de l’internet « sans preuves »

Le fond du sujet dépasse Reddit : l’IA rend la présomption d’humanité obsolète. Pendant vingt ans, créer un compte impliquait implicitement une personne. Aujourd’hui, c’est une variable.

Reddit semble donc tester une nouvelle norme : le web des communautés pourrait basculer d’un modèle « anonyme par défaut » à un modèle « humain vérifié par paliers ». Pas forcément en scannant des visages partout — mais en installant une idée : à certains endroits du web, l’accès se mérite par une preuve.

Et c’est là que la question devient politique autant que technique : sur une plateforme née de pseudonymes et de discussions brutes, combien de vérification faut-il pour sauver l’authenticité… sans tuer l’esprit du lieu ?