iPhone 17 Air : 5,5 mm d’épaisseur, un gabarit de Pro Max ultra-fin !

Une nouvelle fuite vient de révéler les dimensions précises des modèles iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro Max. Selon une source bien connue, l’iPhone 17 Air adoptera le même gabarit que le Pro Max, mais avec une épaisseur nettement réduite.

D’après la fiche technique dévoilée, les deux modèles auront la même longueur, la même largeur, la même taille d’écran et la même épaisseur de bordures. Autrement dit, si vous attendiez des améliorations dans ces domaines par rapport à l’iPhone 16 Pro Max, ce ne sera pas le cas.

Cependant, la grande nouveauté est l’extrême finesse de l’iPhone 17 Air. Alors que l’iPhone 17 Pro Max affiche une épaisseur de 8,725 mm, le modèle Air descend à seulement 5,5 mm. Une précédente fuite avait montré un prototype mesurant 5,44 mm, ce qui confirme la tendance.

Fait intéressant, l’iPhone 16 Pro Max mesure 8,25 mm d’épaisseur. Cela signifie que l’iPhone 17 Pro Max sera plus épais que son prédécesseur. Apple semble vouloir différencier clairement ses modèles : ceux qui recherchent un smartphone ultra-fin opteront pour l’iPhone 17 Air, tandis que l’iPhone 17 Pro Max pourra intégrer du matériel plus puissant sans être contraint par des exigences de finesse extrême.

iPhone 17 Air : Une batterie plus dense pour compenser la finesse ?

Un autre rapport affirme que l’iPhone 17 Air adoptera une batterie plus dense, ce qui répond à une inquiétude majeure concernant son autonomie. Avec une batterie optimisée et une gestion énergétique avancée, ce modèle ultra-fin pourrait offrir une autonomie équivalente aux modèles plus épais, rendant son format bien plus pratique et attractif.

Si l’iPhone 17 Pro Max adopte également cette technologie de batterie, nous pourrions enfin voir un flagship Apple repousser les limites actuelles de l’autonomie.

Avec cette stratégie, Apple pourrait satisfaire aussi bien les amateurs de smartphones ultra-fins que ceux qui privilégient la performance et l’endurance. Reste à voir si ces informations se confirmeront lors de la présentation officielle !