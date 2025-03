Huawei : Linux plutôt que HarmonyOS NEXT pour ses prochains PC portables

Huawei a fait un grand pas en avant l’année dernière en annonçant HarmonyOS NEXT, une refonte complète de son système d’exploitation conçu pour toute sa gamme d’appareils, incluant smartphones, tablettes, montres connectées et même ordinateurs portables.

Les premiers smartphones et tablettes sous HarmonyOS NEXT sont déjà en vente en Chine, et Huawei avait affirmé que ses PC prévus pour 2025 fonctionneraient également sous ce nouvel OS.

Cependant, une nouvelle fuite remet en question ce calendrier et suggère que les prochains ordinateurs portables Huawei ne tourneront pas sous HarmonyOS NEXT, mais sous Linux.

Des MateBook sous Linux plutôt qu’HarmonyOS NEXT

D’après une fuite provenant d’une source crédible en Chine, Huawei préparerait cinq nouveaux modèles de PC portables, et aucun d’eux ne fonctionnerait sous HarmonyOS NEXT. À la place, ils seraient équipés de Linux.

Les modèles concernés seraient :

MateBook D14

MateBook D16

MateBook 14

MateBook GT 14

MateBook X Pro

Cependant, la fuite fait référence à ces modèles comme des versions 2024, et non aux PC 2025, qui étaient censés adopter HarmonyOS NEXT.

Huawei propose déjà des laptops sous Linux en Chine, tandis que les versions internationales tournent généralement sous Windows. Mais, comme le souligne Huawei Central, l’entreprise avait affirmé vouloir remplacer Windows et Linux sur ses PC avec HarmonyOS NEXT dès 2025. Cette fuite pourrait donc contradictoire avec la feuille de route officielle.

Pourquoi Huawei retarde-t-il le passage à HarmonyOS NEXT sur PC ?

Il est possible que Huawei ait rencontré des défis techniques pour adapter HarmonyOS NEXT à un environnement PC. Contrairement aux smartphones et tablettes, un système d’exploitation pour ordinateur doit gérer une grande variété de logiciels et de pilotes matériels.

Huawei a conçu HarmonyOS NEXT avec un micro-noyau optimisé, qu’il annonce 3x plus efficace que Linux. L’objectif est d’offrir une expérience fluide sur tous les appareils Huawei, avec une seule version d’une application capable de fonctionner aussi bien sur smartphones, tablettes, montres connectées et PC.

Le constructeur mise également sur App Continuation, une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de commencer une tâche sur un appareil et de la poursuivre sur un autre sans interruption. Avec HarmonyOS NEXT déjà opérationnel sur plusieurs catégories de produits, son arrivée sur PC semble inévitable, mais pourrait simplement être retardée.

Linux en attendant HarmonyOS NEXT ?

Cette fuite ne signifie pas forcément que Huawei abandonne l’idée de PC sous HarmonyOS NEXT. Il est possible que l’entreprise préfère lancer une première vague de PC sous Linux, avant d’introduire HarmonyOS NEXT lorsqu’il sera suffisamment mature pour un usage professionnel et grand public.

Dans tous les cas, l’ambition de Huawei de remplacer Windows et Linux par son propre système d’exploitation reste bien d’actualité. Reste à savoir quand HarmonyOS NEXT arrivera réellement sur les PC, et si Huawei sera capable de convaincre les développeurs et les utilisateurs de l’adopter.