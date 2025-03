Android 16 : Les widgets de retour sur l’écran de verrouillage !

Les widgets sont l’une des fonctionnalités les plus sous-exploitées d’Android, mais cela pourrait bientôt changer. Après qu’Apple a intégré des widgets sur l’écran de verrouillage et que certaines marques comme Nothing ont commencé à les utiliser de manière plus innovante, Google s’apprête à leur donner une nouvelle vie avec Android 16.

Le géant de la tech a confirmé, via une FAQ sur le blog Android Developers, que les widgets d’écran de verrouillage feront leur arrivée sur AOSP (Android Open Source Project) pour les tablettes et les smartphones après la mise à jour Android 16 QPR1. Cette mise à jour est attendue pour l’été 2025, ce qui signifie que cette fonctionnalité pourrait arriver vers septembre 2025.

Des widgets accessibles à tous les fabricants

Contrairement à certaines fonctionnalités réservées aux Pixels, les widgets d’écran de verrouillage ne seront pas exclusifs aux smartphones Google. Tous les fabricants pourront utiliser les API mises à disposition et intégrer ces widgets dans leurs interfaces sans avoir besoin de les développer eux-mêmes.

Toutefois, la personnalisation de l’interface de l’écran de verrouillage ne sera pas possible dans un premier temps. Google justifie cette décision par la nécessité d’assurer une expérience uniforme pour les développeurs, sans fragmentation excessive.

Un fonctionnement similaire aux anciennes versions d’Android

L’expert Android Mishaal Rahman a pu activer les widgets sur son appareil et a découvert qu’ils seront accessibles en glissant vers la droite sur l’écran de verrouillage, un peu comme sur la Pixel Tablet. Cette approche rappelle l’ancienne implémentation d’Android, où l’on pouvait faire défiler des widgets en glissant à gauche ou à droite sur l’écran de verrouillage.

Bien que cette méthode ne soit peut-être pas la plus intuitive, elle a un côté nostalgique pour les utilisateurs d’anciennes versions d’Android. Il reste cependant à voir si tous les fabricants adopteront cette fonctionnalité, car son intégration dépendra de leur volonté de l’implémenter sur leurs appareils.

Les Pixels en premier ?

Si cette mise à jour est ouverte à tous les fabricants, il est probable que Google la réserve d’abord à ses propres appareils Pixel avant qu’elle ne soit adoptée plus largement.

Et vous, êtes-vous enthousiaste à l’idée de voir les widgets revenir sur l’écran de verrouillage d’Android 16 ?