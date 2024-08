Accueil » ChatGPT sur macOS : Nouvelles fonctionnalités et simplification de l’utilisation

ChatGPT sur macOS : Nouvelles fonctionnalités et simplification de l’utilisation

ChatGPT sur macOS : Nouvelles fonctionnalités et simplification de l’utilisation

OpenAI continue de peaufiner son application ChatGPT pour macOS, rendant son utilisation de plus en plus intuitive. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder plus facilement à la fenêtre de saisie de texte de ChatGPT en appuyant sur la combinaison de touches Option + Espace.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’afficher la fenêtre de ChatGPT en parallèle des autres applications, facilitant ainsi l’utilisation simultanée de plusieurs logiciels.

L’application de bureau pour macOS conserve toutes les fonctionnalités du service en ligne, offrant une expérience utilisateur presque identique. Voici les principales caractéristiques :

Interaction avec l’IA : Les utilisateurs peuvent interagir directement avec ChatGPT en utilisant des commandes textuelles ou vocales. Que ce soit pour poser des questions, rechercher des informations ou analyser du contenu, l’IA est prête à répondre.

Historique des conversations : L’application permet de rechercher et de consulter les conversations passées, facilitant ainsi la continuité dans les échanges.

Téléchargement de documents et images : Les utilisateurs peuvent uploader des documents ou des images pour que l’IA les analyse et fournisse des retours détaillés.

Captures d’écran : L’application offre la possibilité de capturer des images de tout l’écran ou d’une seule fenêtre, facilitant l’analyse de contenu visuel, comme du code informatique par exemple.

Une analyse de code facilitée par ChatGPT

Un exemple concret de l’utilité de cette application est l’analyse de code informatique. Un utilisateur peut, par exemple, prendre une capture d’écran d’un morceau de code sur lequel il travaille, puis demander à ChatGPT d’analyser le code et de suggérer des améliorations. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les développeurs qui souhaitent optimiser leur travail de manière rapide et efficace.

La version de bureau de ChatGPT sur macOS offre certains avantages par rapport à la version en ligne. Notamment, les utilisateurs n’ont plus besoin de télécharger des documents entiers pour les faire analyser. Ils peuvent simplement sélectionner une portion du texte dans leur document, et demander des précisions directement via la fenêtre locale de ChatGPT. Cette amélioration permet un gain de temps considérable.

Limites et prérequis techniques

Bien que l’application fonctionne localement sur le Mac, le traitement des requêtes se fait toujours dans le cloud d’OpenAI. Par conséquent, une connexion Internet reste indispensable pour utiliser l’application. De plus, elle nécessite macOS 14 et un processeur Apple Silicon M1 ou une version ultérieure. Une version pour Windows est prévue pour plus tard cette année.

Bien que le Mode vocal avancé ne soit pas encore disponible dans la version de bureau, l’application prend en charge le Mode vocal standard. Cette fonctionnalité rapproche les utilisateurs de l’avenir envisagé où il sera possible de démarrer des conversations avec l’IA par une simple commande vocale.

En somme, ces mises à jour apportent des améliorations significatives à l’expérience utilisateur de ChatGPT sur macOS, en rendant l’application plus accessible et en offrant des fonctionnalités qui simplifient le flux de travail, notamment pour les professionnels de l’informatique et les créateurs de contenu.