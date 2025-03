Accueil » Google Search : « AI Mode » pour une recherche plus intelligente et conversationnelle

Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à son moteur de recherche avec « AI Mode », une fonctionnalité expérimentale conçue pour concurrencer des services comme Perplexity AI et ChatGPT Search d’OpenAI.

Cette nouveauté, annoncée mercredi, vise à permettre aux utilisateurs de poser des questions complexes et multipartites avec la possibilité de poser des questions de suivi pour approfondir leurs recherches.

Contrairement aux recherches classiques, qui nécessitaient plusieurs requêtes successives, AI Mode offre une exploration plus fluide et interactive des sujets.

Un accès réservé aux abonnés Google One AI Premium

Dans un premier temps, AI Mode sera accessible uniquement aux abonnés Google One AI Premium via Search Labs, l’espace de tests expérimentaux de Google. La fonctionnalité repose sur une version personnalisée de Gemini 2.0, optimisée pour la compréhension et la comparaison avancée de données grâce à des capacités multimodales.

Par exemple, un utilisateur pourrait demander : « Quelle est la différence entre un anneau connecté, une montre connectée et un tapis de suivi du sommeil en termes de fonctionnalités ? ».

AI Mode fournira alors une comparaison détaillée des produits, accompagnée de liens vers des articles et des sources vérifiées. L’utilisateur pourra poursuivre la conversation avec des requêtes complémentaires comme : « Que se passe-t-il avec la fréquence cardiaque pendant le sommeil profond ? ».

Un changement fondamental dans la recherche Google

D’après Robby Stein, VP de Google Search, les premiers tests ont révélé que les requêtes formulées via AI Mode sont deux fois plus longues que celles effectuées en recherche traditionnelle, et qu’environ 25 % des utilisateurs posent des questions de suivi. Cela montre un besoin croissant d’explorations plus approfondies et de recherches plus interactives.

AI Mode se distingue également par son approche appelée « query fan-out », qui consiste à effectuer plusieurs recherches simultanées sur différentes sources de données avant de les compiler en une seule réponse claire et concise.

Google insiste sur le renforcement de la fiabilité de l’IA dans AI Mode. Le modèle est conçu pour favoriser les réponses factuelles et citer ses sources lorsque c’est nécessaire. Par exemple, pour des sujets sensibles comme la santé, AI Mode pourra proposer une liste de liens web plutôt que de générer une réponse incertaine.

Une expérience évolutive avec plus d’éléments visuels

AI Mode est encore en phase expérimentale, mais Google prévoit d’y intégrer plus d’éléments visuels, comme des images et des vidéos pour les recherches pratiques (ex. : tutoriels). Le modèle apprendra également à insérer des liens hypertextes intelligemment dans ses réponses, notamment pour la réservation de billets ou les achats en ligne.

Les abonnés Google One AI Premium peuvent tester AI Mode en se rendant sur google.com/aimode ou en activant la fonctionnalité via Search Labs. Sur mobile, un nouvel icône « AI Mode » apparaîtra sous la barre de recherche dans l’application Google.

Lancement de Gemini 2.0 et amélioration des AI Overviews

En parallèle, Google a annoncé que Gemini 2.0 est désormais intégré aux AI Overviews aux États-Unis. Ces résumés intelligents deviennent plus performants sur des sujets complexes comme le codage, les mathématiques avancées et les requêtes multimodales.

Autre nouveauté : les utilisateurs n’ont plus besoin de se connecter pour accéder aux AI Overviews, et la fonctionnalité est désormais disponible pour les adolescents.

Vers une transformation complète de la recherche Google ?

Avec AI Mode et l’amélioration continue des AI Overviews, Google redéfinit sa vision de la recherche en ligne. Ce virage marque une transition vers une recherche plus interactive, conversationnelle et contextuelle, tout en cherchant à maintenir transparence et fiabilité des sources.

Si cette approche porte ses fruits, elle pourrait modifier profondément la manière dont nous utilisons Google au quotidien, en rendant l’information plus accessible et personnalisée que jamais.

Si l’on regarde les exemples donnés par Google lors de l’annonce, AI Mode ressemble à la plupart des chatbots, mais sous la forme d’une recherche. Il permet donc d’accéder à davantage d’informations en temps réel et d’être toujours à jour. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Google prend très au sérieux le contenu généré par l’IA dans le domaine de la recherche. L’époque où les résultats de l’IA disaient aux gens de manger des cailloux est révolue. Google semble plus confiant que jamais dans la capacité de ses aperçus et modèles d’IA à bien faire les choses.