Gemini 2.0 : l’IA nouvelle génération arrive pour tous les utilisateurs

Le mois dernier, Google a commencé à tester Gemini 2.0, censé rendre le chatbot IA de Google plus puissant et plus performant que jamais. Désormais, cette mise à jour est enfin disponible pour tout le monde.

Google a officiellement commencé à déployer les versions stables de Gemini 2.0 dans l’application Gemini, rendant ainsi les nouvelles capacités du modèle IA accessibles à tous les utilisateurs, y compris ceux de la formule gratuite. La version d’aperçu des modèles Flash et Advanced avait déjà été proposée aux utilisateurs de Gemini Advanced pour qu’ils puissent l’essayer.

Édition Gemini 2.0 « Flash » pour les tâches du quotidien

Gemini 2,0 Flash, conçu pour les « tâches de tous les jours », arrive peu à peu chez les utilisateurs. Quant au modèle Advanced, qui s’appellera probablement « Gemini 2.0 Pro », il lui faudra un peu plus de temps avant d’être disponible. La version 2.0 Advanced en préversion a mis quelques jours de plus à apparaître par rapport à Flash, on peut donc s’attendre à la voir d’ici la semaine prochaine si tout est prêt.

Le modèle 1.5 Pro est déjà indiqué comme « ancien modèle », donc la sortie de 2,0 Pro ne devrait plus tarder non plus.

Bien que l’accès aux fichiers et à Google Drive reste réservé aux abonnés Gemini Advanced, le fait que la version gratuite bénéficie désormais du téléversement d’images est plutôt notable. Google vante les mérites de 2,0 Flash, évoquant une vitesse de réponse accrue et de meilleures performances dans divers domaines (code, exactitude des faits, mathématiques et raisonnement) par rapport à l’ancien modèle 1.5 qu’il remplace.

En plus de la rapidité accrue, Gemini 2,0 Flash améliore ses performances sur plusieurs points clés, notamment en matière de précision, de complétude des réponses et de gestion de requêtes complexes. Cela rend l’application encore plus utile pour les tâches exigeantes ou les demandes d’informations approfondies.

Les abonnés à Gemini Advanced bénéficient toujours d’une fenêtre de contexte de 1 million de tokens, permettant de télécharger et de travailler avec des fichiers volumineux pouvant atteindre 1 500 pages. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels, les chercheurs ou toute personne traitant de grandes quantités d’informations.

Vers la mise à niveau 2.0 Pro et retrait progressif des anciens modèles

En parallèle du déploiement de 2,0 Flash et de l’arrivée imminente de 2,0 Pro, Google retire progressivement ses anciens modèles, 1,5 Flash et 1,5 Pro, en les indiquant comme « Ancien modèle » dans l’application. Ils restent accessibles pour une période limitée, afin de continuer d’accéder à vos conversations existantes si nécessaire.

Dans une mise à jour distincte, Google a amélioré la génération d’images au sein de Gemini en passant à Imagen 3. Cette évolution promet des détails plus riches, de meilleures textures et une plus grande fidélité par rapport aux instructions de l’utilisateur.

La mise à jour Gemini 2.0 Flash est désormais en cours de déploiement à l’échelle mondiale sur la version Web. Elle devrait bientôt arriver dans l’application.