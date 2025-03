Casque de réalité augmentée en 2025 : faut-il investir ?

La réalité augmentée (AR) connaît une évolution fulgurante en 2025, avec des avancées matérielles impressionnantes, des expériences utilisateur plus abouties et un écosystème logiciel en pleine expansion. Longtemps considéré comme une technologie du futur, l’AR semble désormais à la porte de l’adoption massive.

Cependant, avec des prix encore élevés et un marché en pleine mutation, la question demeure : est-il pertinent d’investir dès maintenant dans un casque de réalité augmentée ?

La concurrence est plus forte que jamais, avec des acteurs majeurs comme Apple, Meta, Google et Samsung, qui affinent leurs offres, tandis que plusieurs fabricants chinois gagnent du terrain avec des solutions plus accessibles.

Apple et Meta en tête de la course

L’Apple Vision Pro, lancé début 2024, a établi un nouveau standard pour la réalité augmentée. Son successeur, attendu d’ici la fin de l’année, promet une autonomie améliorée et un design plus léger, consolidant l’écosystème visionOS qui attire de plus en plus de développeurs.

De son côté, Meta continue de dominer le marché avec sa gamme Quest, notamment avec les modèles Quest 3 et Quest 3s, qui offrent une meilleure puissance de traitement, un mode AR plus performant et une bibliothèque d’applications en pleine expansion.

Un changement majeur s’opère dans l’industrie : les casques volumineux cèdent progressivement leur place à des lunettes AR plus légères et adaptées à un usage quotidien.

Meta mène cette transition avec son projet Orion, dévoilé en 2024 et dont la commercialisation est attendue prochainement.

Google, après plusieurs tentatives infructueuses, fait son retour avec Android XR, une plateforme dédiée à la réalité mixte, qui pourrait donner un coup d’accélérateur au développement d’applications AR.

Samsung, en partenariat avec Google, travaille sur son propre casque Android XR sous le nom de code Project Moohan. Ce dispositif premium pourrait rivaliser avec l’Apple Vision Pro et fixer une nouvelle norme pour les casques AR sous Android.

Les fabricants chinois à l’offensive

Des marques comme XREAL (anciennement Nreal), OPPO et TCL se font une place sur le marché avec des lunettes AR légères, pensées pour la consommation de contenu et la productivité. Elles misent sur une approche hybride, utilisant des smartphones ou des unités de calcul externes pour le traitement des données, réduisant ainsi le coût et le poids des dispositifs.

Un écosystème logiciel en pleine expansion

L’évolution des logiciels et services AR en 2025 rend ces technologies de plus en plus attractives.

Productivité et collaboration : des outils comme Microsoft Mesh, Zoom AR et Apple Freeform AR permettent des réunions à distance immersives, des présentations holographiques et des espaces de travail collaboratifs en AR.

Divertissement et jeux vidéo : des plateformes comme Disney+ et Netflix expérimentent du contenu interactif en AR, tandis que de nouveaux jeux fusionnent le monde réel et le virtuel.

E-commerce et fitness : les marques exploitent l’AR pour proposer des essayages virtuels et des visualisations 3D de produits, tandis que des entreprises comme Peloton et Apple intègrent des entraînements interactifs en AR.

La plateforme Android XR de Google pourrait accélérer encore davantage le développement des logiciels AR en facilitant l’intégration des applications et la compatibilité entre différents appareils. Combinée à Project Moohan de Samsung, cette initiative pourrait démocratiser l’accès à l’AR au-delà de l’écosystème fermé d’Apple.

Les défis restants avant une adoption massive

Réduction de la taille et du poids : Les casques AR sont encore jugés trop encombrants pour une adoption massive. De nombreux fabricants travaillent sur des designs plus compacts et légers, inspirés des lunettes classiques, pour offrir une expérience plus naturelle et confortable. Amélioration de l’autonomie : L’autonomie des batteries reste un défi majeur. Les constructeurs explorent des solutions, telles que des processeurs plus économes en énergie et des batteries externes pour prolonger le temps d’utilisation sans compromettre les performances. Intelligence artificielle et connectivité : L’IA générative et la 5G joueront un rôle clé dans l’amélioration de l’expérience AR, permettant des interactions en temps réel plus fluide et une reconnaissance avancée des objets et de l’environnement. Coût encore trop élevé : Les casques AR restent des produits très onéreux, limitant leur adoption au grand public. Toutefois, à mesure que la production se généralise et que la concurrence s’intensifie, les prix devraient progressivement baisser, rendant la technologie plus accessible.

Faut-il acheter un casque AR en 2025 ?

Pour les professionnels et les entreprises

Si vous travaillez dans des secteurs comme la santé, la conception, la formation ou la collaboration à distance, un casque AR peut déjà apporter une réelle valeur ajoutée en améliorant la productivité et en proposant des expériences interactives immersives.

Pour le grand public

Pour l’utilisateur lambda, la question est plus complexe. Bien que l’AR propose des expériences impressionnantes, son prix élevé et un écosystème encore en développement font qu’elle reste un produit de luxe plutôt qu’une nécessité.

Si vous êtes un passionné de technologie, un gamer avide de nouvelles expériences, ou que vous souhaitez explorer les nouvelles possibilités créatives offertes par l’AR, alors investir dans un casque AR peut être intéressant. Mais si vous cherchez une solution plus abordable et mature, attendre encore quelques années pourrait être plus judicieux.

Une révolution en marche, mais encore en construction

L’année 2025 marque une étape cruciale dans l’évolution de la réalité augmentée. Avec des avancées majeures en matière de matériel, de logiciels et d’écosystème, les casques AR se rapprochent d’une adoption grand public.

Cependant, les obstacles restent nombreux, et à moins d’un usage professionnel précis, il est peut-être préférable d’attendre encore quelques années avant d’investir dans un casque AR. La technologie évolue rapidement, et les prochaines générations de dispositifs seront plus légères, plus performantes et plus abordables, rendant l’AR enfin accessible à tous.