Google vs Perplexity vs ChatGPT Search : Quel moteur de recherche choisir ?

OpenAI a récemment introduit une nouvelle fonction de moteur de recherche dans son chatbot ChatGPT, qui positionne la capacité de la startup d’IA à concurrencer des entreprises comme Google et Perplexity. L’entreprise a finalement déployé ChatGPT Search pour les utilisateurs Plus et Team le dernier jour d’octobre.

Pour la première fois, l’outil sera en mesure de fournir des informations en temps réel, comme n’importe quel autre moteur de recherche, grâce à ses Large Language Model (LLM) : GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4 Turbo.

À l’instar de certains grands noms du secteur, il sera en mesure de fournir des résultats sportifs, des cours de la bourse, des informations, la météo et bien d’autres choses encore grâce à la recherche en direct sur le web et à des partenariats avec des fournisseurs d’informations et de données.

Mais entre Google, Perplexity et ChatGPT Search, quel est le meilleur moteur de recherche ?

Comment utiliser ChatGPT Search ?

Tout d’abord, pour commencer à utiliser ChatGPT pour des recherches sur le Web, il suffit de se rendre sur chatgpt.com, de cliquer sur l’icône de recherche sur le Web dans la zone de texte et de taper votre requête. ChatGPT effectuera automatiquement une recherche sur le Web lorsque votre question pourra bénéficier d’informations actualisées. Pour un raccourci rapide, tapez simplement « / » et sélectionnez « Recherche » dans le menu contextuel pour commencer.

Lorsqu’une réponse utilise la recherche sur le Web, vous remarquerez des citations en ligne, analogues à celles que vous voyez dans d’autres moteurs de recherche. Survolez une citation pour obtenir plus de détails et cliquez pour afficher la source (cette fonction de survol fonctionne sur les ordinateurs de bureau). À la fin d’une réponse, vous verrez également un bouton « Sources », qui rassemble toutes les sources citées et d’autres liens utiles en un seul endroit.

Parfois, les résultats de la recherche comprennent des images en haut de page. Vous pouvez cliquer sur une image pour voir sa source et accéder à plus d’informations. N’oubliez pas que les recherches sur le Web dans ChatGPT sont soumises à la limite d’utilisation GPT-4 de votre plan.

Si vous utilisez Chrome, vous pouvez même faire de ChatGPT votre moteur de recherche par défaut en installant l’extension Chrome de ChatGPT. Une fois l’extension installée, le fait de taper directement dans la barre d’URL de votre navigateur ouvrira une nouvelle conversation dans ChatGPT avec les résultats de votre recherche. Besoin de passer à la recherche Google à la place ? Il vous suffit de taper « !g [votre requête] » (par exemple, « !g météo demain ») directement dans la barre d’URL, et vous serez redirigé vers Google.

Jusqu’à présent, OpenAI a intégré la recherche directement dans ChatGPT pour les abonnés payants, mais cette fonctionnalité sera étendue aux utilisateurs de la version gratuite du chatbot.

Comment fonctionne ChatGPT Search ?

OpenAI n’a pas entièrement détaillé le fonctionnement de ChatGPT Search, mais il est probable qu’il utilise une méthode analogue à la génération augmentée de récupération (RAG). Cette approche, populaire dans les moteurs de recherche d’IA tels que Perplexity et Google AI Overviews, permet de minimiser les inexactitudes en extrayant des informations de bases de données fiables afin d’obtenir des réponses plus précises.

On pense que le modèle convertit votre requête en un format numérique, qui capture le sens de la requête. Il recherche ensuite dans une base de données vectorielle, qui pourrait être alimentée par Bing en raison du partenariat entre OpenAI et Microsoft, les sources les plus pertinentes. De cette manière, ChatGPT Search peut fournir des réponses précises tout en établissant des liens avec le contenu web original pour plus de transparence.

En récupérant ces sources, ChatGPT Search ajoute du contexte pour améliorer ses réponses. Toutefois, certains s’interrogent encore sur d’éventuels problèmes de droits d’auteur, car l’intégration de contenus Web de cette manière pourrait soulever des questions relatives à la propriété intellectuelle.

Quelle est la différence entre ChatGPT Search et Google ?

Une grande différence entre la recherche ChatGPT et Google est la manière dont ils fournissent des résultats. ChatGPT fournit des réponses conversationnelles en langage naturel avec des citations directes, ce qui vous permet de poser des questions complémentaires dans le même contexte. Google, quant à lui, vous donne une liste de liens, ce qui vous oblige à cliquer sur les sources pour trouver l’information dont vous avez besoin.

Si vous avez confiance en l’exactitude de ChatGPT, cela peut être pratique. Mais pour ceux qui préfèrent voir toutes leurs options directement, Google peut sembler plus transparent. Google indexe des milliards de pages, ce qui lui confère une vaste portée, alors que ChatGPT utilise des fournisseurs de recherche tiers, comme Bing, ce qui réduit quelque peu son champ d’action.

L’index de recherche de Google comprend des centaines de milliards de pages Web, soit plus de 100 millions de gigaoctets de données.

En fin de compte, il s’agit de choisir entre l’expérience interactive de ChatGPT et l’index étendu de Google. ChatGPT excelle dans les conversations personnalisées et continues, tandis que Google brille par ses résultats de recherche vastes et variés.

Google a l’avantage de la fiabilité

L’un des grands avantages de Google par rapport à ChatGPT est sa fiabilité. Après des années de mise au point, Google a gagné la confiance des utilisateurs pour la précision de ses résultats de recherche. ChatGPT, quant à lui, est encore plus récent dans le domaine de la recherche et est souvent accompagné d’un avertissement : « ChatGPT peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes ».

En octobre, lors d’une session Reddit AMA (Ask Me Anything), le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré : « Pour de nombreuses requêtes, je trouve que c’est un moyen beaucoup plus rapide et facile d’obtenir l’information que je cherche. Je pense que nous verrons cela surtout pour les requêtes qui nécessitent une recherche plus complexe ».

Toutefois, il a laissé entendre qu’à l’avenir, ChatGPT pourrait être en mesure de « rendre dynamiquement une page web personnalisée en réponse ».

Quelle est la différence entre ChatGPT Search et Perplexity ?

Le nouveau prototype ChatGPT Search d’OpenAI partage de nombreuses caractéristiques avec l’IA Search AI Perplexity existante. Comme mentionné, les deux moteurs d’IA ont l’habitude d’halluciner, mais Google a tendance à mieux se débrouiller dans ce domaine que ChatGPT Search et Perplexity.

La nouvelle interface de recherche de ChatGPT est très élégante et minimaliste – il suffit de taper et d’obtenir la réponse, sans encombrement. Elle propose également des suggestions au fur et à mesure que vous tapez, ce qui est une touche agréable que Perplexity n’a pas encore totalement déployée (bien qu’elle soit en version bêta pour certains utilisateurs).

Cependant, il y a des compromis à faire. ChatGPT Search ne dispose pas d’onglets d’historique de recherche, de paramètres ou d’options de personnalisation.

Ce qui ressort, en revanche, c’est sa rapidité. ChatGPT Search est incroyablement rapide et semble même plus rapide que Perplexity. Bien qu’il ne soit pas plus rapide que Google, il est impressionnant que ChatGPT Search puisse traiter des questions complexes presque instantanément, ce qui fait une différence dans l’expérience de l’utilisateur. De plus, il propose un en-tête utile qui résume la réponse en une seule phrase pour un coup d’œil rapide.

La barre latérale gauche comporte quelques boutons simples permettant d’accéder aux sources et aux images liées à votre recherche – c’est à peu près tout. Pour l’instant, Perplexity semble plus mature, avec une application mobile et des questions de suivi. Mais pour ce qui est de la facilité d’utilisation, ChatGPT Search marque des points.

Pour l’instant, Perplexity semble plus mature

Le prototype de ChatGPT Search inclut des résultats visuels tels que des images et des vidéos, avec des graphiques interactifs qui facilitent l’exploration des données. Si Perplexity AI propose également des éléments visuels, les graphiques de ChatGPT Search sont beaucoup plus interactifs.

Actuellement, ChatGPT Search ne prend pas en charge la recherche avec des pièces jointes, une fonction que Perplexity propose déjà. Cependant, OpenAI prévoit d’intégrer ChatGPT Search dans l’interface standard de ChatGPT, ce qui permettrait d’ajouter des pièces jointes.

Avec Perplexity Pro, les utilisateurs ont accès à des modèles d’IA améliorés tels que GPT-4 Turbo, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus et Llama 3.1 405B, ainsi qu’à un nombre illimité de pièces jointes et à des recherches multi-requêtes pour les questions plus complexes.

Test de Google, Perplexity et ChatGPT Search

Après avoir posé la question « Quelle est la dernière tendance en matière d’IA ? » à différents moteurs, j’ai constaté que ChatGPT Search était incroyablement rapide pour fournir une réponse. Perplexity a pris quelques secondes supplémentaires pour compiler ses réponses, à l’instar de l’aperçu de l’IA de Google.

Recherche sur ChatGPT Search Recherche sur Perplexity Recherche sur Google

Cela dit, Perplexity a fourni une réponse beaucoup plus complète, en proposant plusieurs sources pour chaque réponse, ainsi que la possibilité d’ajouter d’autres supports multimédias.

En revanche, ChatGPT Search n’a fourni qu’une seule source par réponse, peut-être en raison des limitations imposées par ses différents partenaires. La réponse de Google était quant à elle basique, avec des résumés d’une ligne pour chaque tendance et des liens vers divers sites d’information et articles de blog pour plus de détails.

Verdict : quel est le meilleur moteur de recherche ?

Les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges sur ChatGPT Search, qu’ils qualifient de « Google Killer ». Cependant, en raison de ses références établies, certains préfèrent encore Perplexity au nouveau talent sur la scène.

Si ChatGPT Search a beaucoup en commun avec Perplexity et Google, OpenAI apporte des ressources et une expertise sérieuses au jeu. Ils ont un potentiel énorme pour affiner l’outil, augmenter la taille des bases de données et améliorer la qualité globale. Cependant, la confiance des utilisateurs reste essentielle, et c’est un domaine qu’ils n’ont pas encore complètement exploré.

Perplexity se distingue par ses fonctionnalités personnalisables et ses options permettant de personnaliser l’expérience avec les pages et les fils de discussion.

En fin de compte, ChatGPT Search s’annonce comme un acteur sérieux dans le monde de l’IA de recherche, et pourrait devenir un concurrent sérieux parmi les options d’IA de recherche actuelles. Cependant, Perplexity reste en tête de la course.