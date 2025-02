Galaxy Z Flip 7 : Le smartphone pliable à clapet se dévoile avec un look rétro !

Nous avons enfin un aperçu de ce à quoi ressemblera le Samsung Galaxy Z Flip 7, et son design ne manque pas de rappeler la mythique GameBoy SP. Grâce à une fuite de rendus officiels CAD relayée par Android Headlines, on découvre un smartphone pliable qui conserve l’ADN de ses prédécesseurs tout en apportant quelques évolutions notables.

Le Galaxy Z Flip 7 proposera un écran de couverture de 3,6 pouces, contre 3,4 pouces pour le Flip 6, et un écran interne qui passe à 6,8 pouces une fois déplié.

Bien que ce soit une amélioration bienvenue, le Galaxy Z Flip 7 reste plus petit que certains concurrents sur le marché des smartphones pliables.

En observant les rendus, on remarque la présence de deux capteurs photo à l’arrière, ainsi qu’un capteur frontal en poinçon situé en haut de l’écran interne. Selon les spéculations, Samsung pourrait conserver le même module photo que le Flip 6, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Toutefois, même si la résolution reste inchangée, des améliorations sur les capteurs ne sont pas à exclure.

Galaxy Z Flip 7charnière plus robuste et un pli d’écran moins visible ?

L’un des grands défis des smartphones pliables reste la visibilité du pli central une fois l’écran déplié. D’après les images fuitées, le pli semble nettement moins visible, bien que cela puisse être dû à la qualité du rendu. Selon plusieurs insiders, la charnière du Galaxy Z Flip 7 serait plus durable, une amélioration attendue après les retours mitigés sur la résistance des modèles précédents.

Les rumeurs oscillent entre une puce Qualcomm Snapdragon et un Exynos pour le Flip 7. Les fuites les plus récentes favorisent le Exynos 2500, mais aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.

Côté mémoire et stockage, le Z Flip 7 devrait proposer 12 Go de RAM, avec un choix entre 256 Go et 512 Go de stockage. Il intégrera également plusieurs fonctionnalités Galaxy AI, à l’image des derniers modèles haut de gamme de Samsung.

Prix et disponibilité : un lancement attendu pour l’été

Samsung devrait maintenir un prix de départ autour de 1 200 euros, soit un tarif analogue à celui du Flip 6. Le Galaxy Z Flip 7, accompagné du Galaxy Z Fold 7, devrait être officiellement dévoilé en juillet ou août 2025. D’ici là, nous pouvons nous attendre à d’autres fuites et révélations sur ses caractéristiques techniques.

Le Galaxy Z Flip 7 réussira-t-il à convaincre face à une concurrence de plus en plus agressive ? Seul l’avenir nous le dira, mais Samsung semble bien décidé à peaufiner sa formule pliable avec ce modèle.