MWC 2025 : Honor AI Connect, AiMAGE et la lutte contre les deepfakes

Honor frappe fort au MWC 2025 avec une série d’annonces ambitieuses. En plus de confirmer sept ans de mises à jour logicielles pour ses smartphones haut de gamme, la marque dévoile des innovations majeures en matière d’intelligence artificielle.

Parmi elles, AI Connect, une solution révolutionnaire pour le partage de fichiers entre Android et iOS, AiMAGE, une technologie avancée de photographie assistée par IA, et un outil de détection des deepfakes.

Honor s’engage sur 7 ans de mises à jour logicielles

Dans un engagement inédit, Honor a annoncé que ses flagships bénéficieront de sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Cette initiative concerne les Magic 7 Pro et Magic V3, et positionne Honor parmi les marques les plus engagées en matière de longévité logicielle, aux côtés de Samsung et Google.

En garantissant un support logiciel prolongé, Honor vise à prolonger la durée de vie de ses smartphones, répondre aux attentes des consommateurs et réduire l’impact environnemental en limitant le renouvellement prématuré des appareils.

AI Connect : un partage de fichiers ultra-rapide entre Android et iOS

L’une des annonces phares de Honor est AI Connect, une technologie de partage de fichiers révolutionnaire. Présentée comme la première solution de partage multi-écosystèmes, elle permet d’envoyer rapidement photos, vidéos et autres fichiers entre Android et iOS.

Vitesse de transfert annoncée :

125 Mo/s entre smartphones HONOR

100 Mo/s entre HONOR et autres appareils Android

85 Mo/s entre HONOR et iPhone

Honor précise que les utilisateurs iOS devront télécharger une application dédiée, Honor Connect, pour activer le partage avec les iPhones. Cette solution pourrait enfin simplifier le partage de fichiers entre ces deux écosystèmes historiquement incompatibles.

AiMAGE : une révolution dans la photographie mobile

Avec AiMAGE, Honor introduit un nouveau standard pour la photographie mobile assistée par IA. La marque met en avant un double moteur IA, combinant un modèle embarqué et un modèle cloud pour un rendu optimisé.

Optimisation en local grâce à un modèle IA de 1,3 milliard de paramètres, qui augmente la netteté des images de 50 %.

Traitement avancé dans le cloud avec un modèle IA de 12,4 milliards de paramètres, spécialement conçu pour améliorer les détails des photos téléobjectifs.

Honor s’associe à Google Cloud pour faire évoluer ces capacités, avec des améliorations prévues au fil du temps.

Parmi les premières fonctionnalités à être déployées : AI Upscale, un outil permettant de restaurer d’anciennes photos et portraits. Cette option sera disponible sur la gamme Magic 7 (sauf Magic 7 Lite) dès mars 2025.

Détection des deepfakes : une nouvelle barrière contre la désinformation

Honor prend la cybersécurité au sérieux en dévoilant un outil de détection des deepfakes, destiné à aider les utilisateurs à identifier les images et vidéos manipulées.

L’algorithme IA scrute les contenus en analysant :

Les incohérences de pixels et anomalies visuelles

Les bords irréguliers et artefacts numériques

Les désalignements faciaux (par exemple, un visage qui ne correspond pas aux oreilles ou aux cheveux)

Si le système détecte une possible manipulation, il alerte l’utilisateur pour qu’il puisse juger de la fiabilité du contenu.

Cette technologie sera d’abord disponible sur les Honor Magic 7 Pro et Magic V3, avec un déploiement progressif sur d’autres modèles.

Un MWC 2025 tourné vers l’IA et l’expérience utilisateur

Avec ces annonces, Honor confirme son virage stratégique vers l’IA et renforce sa position de leader technologique. En offrant une meilleure interopérabilité entre iOS et Android, en améliorant la photographie mobile grâce à l’IA et en renforçant la lutte contre les deepfakes, la marque se différencie clairement sur un marché compétitif.