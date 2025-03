Huawei prépare un Mate XT 2 pour concurrencer Samsung

Huawei continue d’innover sur le marché des smartphones pliables avec un potentiel successeur au Mate XT Ultimate, le premier smartphone à triple pli au monde. Selon FixedFocus relayé par Huawei Central, Huawei pourrait lancer une seconde génération du Mate XT dès mi-2025, quelques mois seulement après la sortie internationale du premier modèle.

Le Mate XT 2 devrait conserver l’emblématique design de son prédécesseur, mais bénéficierait de plusieurs améliorations notables, notamment :

Un meilleur système photo, avec des capteurs plus performants

Un processeur Kirin 5G amélioré, pour une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues

Un écran plus avancé, probablement plus robuste et plus lumineux

Le Mate XT Ultimate actuel est équipé d’un chipset Kirin 9010 5G et d’un écran pliable pouvant atteindre 10,2 pouces, offrant une expérience proche d’une tablette pour le multitâche, le streaming et la productivité. Lorsqu’il est plié, l’écran unique mesure 6,4 pouces, tandis que l’affichage double atteint 7,9 pouces.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5 600 mAh, et le téléphone fonctionne sous HarmonyOS avec plusieurs options de RAM et de stockage.

Mate XT 2, le futur des smartphones à triple pli

Bien que les smartphones à triple pli en soient encore à leurs débuts, ils suscitent un intérêt croissant. Samsung, leader du marché des pliables avec sa gamme Galaxy Z Fold, préparerait également son premier smartphone à triple pli. Selon les rumeurs, Samsung pourrait dévoiler son modèle dès cet été, ce qui accentuerait la concurrence dans ce segment émergent.

Alors que Huawei adopte un design avec un seul écran flexible plié vers l’intérieur, Samsung pourrait opter pour un format différent, avec un écran qui se plie vers l’intérieur des deux côtés.

Huawei toujours sous restrictions dans certains pays

Malgré ces avancées technologiques, Huawei reste sous le coup de sanctions et d’interdictions dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, en raison de préoccupations liées à la sécurité et aux tensions géopolitiques.

Pour les consommateurs situés dans ces régions, se procurer un Huawei Mate XT pourrait s’avérer difficile. Toutefois, en Chine et sur certains marchés asiatiques, Huawei continue d’être un acteur majeur dans l’innovation mobile, et son expertise dans le domaine des pliables reste inégalée.

Si Samsung et d’autres marques rejoignent bientôt le segment des tri-pliables, le marché des smartphones pourrait connaître une nouvelle révolution technologique dès 2026.