Le successeur du Huawei Mate XT arrive : Kirin 9020 et design amélioré

Huawei semble prêt à repousser une fois de plus les limites de l’innovation dans le domaine des smartphones pliables. Après avoir lancé le premier smartphone à triple pli au monde, le Huawei Mate XT, l’an dernier, la société prépare son successeur.

Selon de récentes fuites, ce nouvel appareil pourrait être dévoilé cette année avec des améliorations notables, notamment l’intégration du puissant chipset Kirin 9020.

Lancé le 10 septembre de l’année dernière, le Huawei Mate XT a marqué un tournant dans l’industrie en tant que premier smartphone à triple pli disponible commercialement. Ce modèle a démontré la capacité de Huawei à surmonter des défis techniques majeurs, malgré les restrictions imposées par les sanctions commerciales américaines.

En transformant un appareil compact de 6,4 pouces en une tablette de 10,2 pouces, Huawei a impressionné par son ingénierie et son design novateurs.

Les caractéristiques attendues du successeur du Mate XT

Le prochain modèle devrait conserver son format à triple pli tout en améliorant ses performances grâce au Kirin 9020, un processeur doté d’une architecture à 12 cœurs avec hyperthreading. Ce chipset, qui équipe déjà la série Mate 70, est fabriqué avec les équipements DUV de SMIC en raison de l’absence de lithographie EUV avancée. Bien que limité à un processus de gravure de 7 nm, le Kirin 9020 promet des améliorations significatives en performances multicœurs.

L’emblématique design à triple pli du Mate XT, fruit de plusieurs années de développement, devrait être maintenu. Il est probable que Huawei privilégie des améliorations mineures, telles que l’optimisation de la durabilité de l’écran et un mécanisme de pliage encore plus fluide, plutôt qu’un remaniement complet.

Potentielles améliorations

Bien que les détails spécifiques restent limités, plusieurs évolutions sont envisagées pour ce nouveau modèle :

Durabilité accrue de l’écran : L’un des aspects les plus critiques des appareils pliables pourrait être renforcé pour une meilleure résistance aux contraintes quotidiennes.

Batterie plus grande : Un modèle avec une autonomie augmentée pour gérer les composants exigeants et les fonctionnalités avancées.

Optimisation logicielle : Une interface adaptée pour tirer parti de l’écran à triple pli, avec des améliorations dans la productivité et les loisirs.

Huawei, un leader incontesté dans la technologie pliable

Avec le Mate XT, Huawei a établi une norme élevée pour les smartphones pliables. Alors que la concurrence peine à rattraper son retard, le successeur du Mate XT pourrait consolider la position de Huawei comme pionnier dans ce segment émergent. En capitalisant sur un design révolutionnaire et en intégrant des améliorations significatives, Huawei continue de prouver sa résilience et son expertise technologique, même face à des contraintes externes.

Le successeur du Huawei Mate XT s’annonce comme un modèle ambitieux, à la croisée de l’innovation et de l’optimisation. Si Huawei parvient à améliorer les performances et la durabilité tout en maintenant son format à triple pli unique, ce nouvel appareil pourrait encore une fois redéfinir les attentes dans le domaine des smartphones pliables. L’avenir de cette technologie semble prometteur, et Huawei reste à la pointe de cette évolution.