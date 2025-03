MWC 2025 : TCL NXTPAPER 11 Plus, la tablette qui se lit comme du papier

La technologie NXTPAPER de TCL offre aux smartphones et aux tablettes une expérience visuelle sans reflet, proche du papier. Mais contrairement aux écrans E Ink, les écrans NXTPAPER sont des écrans LCD prenant en charge une gamme complète de couleurs et des taux de rafraîchissement suffisamment élevés pour la vidéo, les jeux et d’autres activités.

La TCL NXTPAPER 11 Plus est le premier appareil doté de la technologie d’affichage NXTPAPER 4.0 et, après avoir présenté la tablette en avant-première au CES en janvier, TCL lance maintenant la NXTPAPER 11 Plus à l’échelle mondiale.

Elle arrive sur le marché au prix de 249 €.

Comme prévu, la caractéristique la plus distinctive de la tablette est son écran, qui est un écran de 11,6 pouces, 2.2K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une gamme de couleurs sRGB à 100 % et la prise en charge de plusieurs modes de « confort oculaire » différents qui ajustent la luminosité, le contraste, la température des couleurs et les taux de rafraîchissement pour aider à réduire la fatigue oculaire.

La tablette prend en charge la saisie tactile et au stylet, et comporte bien sûr des fonctions d’intelligence artificielle, car on ne peut pas lancer un appareil informatique en 2025 sans faire un clin d’œil à l’intelligence artificielle.

TCL NXTPAPER 11 Plus, évidemment de l’IA !

Dans le cas présent, TCL indique que la tablette est dotée des fonctions Assistant d’écriture et Aide à la rédaction. La première offre des outils de réécriture, de traduction et de résumé, tandis que la seconde « aide à rédiger des e-mails et à planifier des événements grâce à une puissante IA générative ». Il y a également une application Mémo vocal intelligent qui peut transcrire des enregistrements vocaux, ainsi qu’un Traducteur intelligent et des fonctions de sous-titrage en temps réel pour traduire la voix, le texte ou les images, ou pour sous-titrer les traductions vidéo.

Les autres caractéristiques comprennent un processeur MediaTek Helio G100, une batterie de 8 000 mAh, une charge rapide de 33 W, des haut-parleurs quadruples et deux configurations de mémoire et de stockage : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, ou 12 Go + 256 Go.