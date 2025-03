Démontage du Xiaomi 15 Ultra : zoom sur ses améliorations internes

Le Xiaomi 15 Ultra, le dernier flagship de Xiaomi, a déjà subi son premier démontage, grâce au YouTuber WekiHome. À peine quelques heures après son lancement officiel en Chine, l’appareil a été minutieusement désassemblé, dévoilant les changements internes et les améliorations apportées par Xiaomi par rapport à son prédécesseur.

L’une des mises à jour les plus impressionnantes du Xiaomi 15 Ultra est l’intégration d’un capteur périscopique de 200 MP, équipé du capteur ISOCELL HP9. Ce module photo occupe une énorme quantité d’espace à l’intérieur du smartphone, obligeant Xiaomi à repenser l’architecture interne en étendant la carte mère (PCB) sur presque la moitié de l’appareil.

Xiaomi 15 Ultra, un design optimisé malgré l’ajout du capteur

Malgré ce gros capteur, Xiaomi a réussi à conserver une épaisseur raisonnable. Le Xiaomi 15 Ultra affiche une épaisseur de 9,4 mm, soit seulement 0,2 mm de plus que son prédécesseur. Toutefois, le démontage révèle que réparer l’appareil reste complexe en raison d’un assemblage dense, comprenant de nombreuses vis, des fixations en plastique et de l’adhésif.

Autre modification notable : Xiaomi a supprimé l’ouverture variable qui était présente sur le Xiaomi 14 Ultra (f/1.63 – f/4.0). À la place, la marque a introduit un nouveau filtre en verre censé améliorer la diffusion des reflets et optimiser la qualité d’image.

Un capteur principal optimisé et une nouvelle batterie Si/C

Le capteur photo principal Sony LYT-900 a également subi quelques ajustements. Le démontage révèle que Xiaomi a effectué plusieurs modifications internes pour améliorer ses performances.

En plus des changements au niveau des caméras, WekiHome a comparé l’évolution des composants entre le Xiaomi 15 Ultra et son prédécesseur, notamment en analysant la densité énergétique de la nouvelle batterie Si/C (Silicium-Carbone), qui promet une meilleure autonomie et une charge plus efficace.

Le Xiaomi 15 Ultra est propulsé par le Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme accompagné d’un système de refroidissement avancé. Ce combo garantit des performances de pointe pour les applications exigeantes et les jeux, tout en offrant une expérience photo et vidéo exceptionnelle.

Le Xiaomi 15 Ultra est déjà disponible. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter le téléphone directement sur leur site.