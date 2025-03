Incase lance un clavier ergonomique compact... Mais à quel prix ?

Connue pour ses accessoires Microsoft, la marque Incase vient de dévoiler un tout nouveau clavier ergonomique compact sur son site officiel. Si ce clavier affiche des spécifications intéressantes, son prix élevé risque de faire hésiter plus d’un potentiel acheteur.

Le clavier ergonomique d’Incase promet une expérience de frappe confortable grâce à ses touches ciseaux ultra-réactives offrant une course de 1,3 mm. Cela permet une frappe légère sans avoir à appuyer trop fort sur les touches. Il se distingue également par sa capacité à se connecter à trois appareils simultanément via Bluetooth 5.1. Cependant, il fonctionne avec deux piles AAA, que la marque assure pouvoir durer jusqu’à 36 mois.

Avec des dimensions compactes de 33 x 22 x 3 cm, le clavier est conçu pour s’adapter aux espaces de travail les plus réduits tout en offrant un haut niveau de performance.

Un design compact au service de la polyvalence

Incase met en avant le soin apporté à la conception de ce clavier : « Le clavier compact ergonomique a été conçu pour occuper le moins d’espace possible tout en garantissant précision, confort et haute performance », explique Marshall Clark, directeur général d’Onward Brands, société mère d’Incase.

L’appareil est compatible avec Windows 10 et Windows 11, ce qui en fait une solution polyvalente pour les utilisateurs de PC.

Proposé à un tarif de 120 euros, ce clavier entre directement dans la catégorie premium. Bien qu’il cible les professionnels et les amateurs de bureautique exigeants, son prix pourrait en rebuter certains, d’autant plus qu’il n’intègre pas de batterie rechargeable et fonctionne uniquement avec des piles AAA.

Le contexte : Microsoft abandonne ses périphériques

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large : en avril dernier, Microsoft avait décidé de fermer sa division de périphériques, incluant les webcams, claviers et autres accessoires. Cette décision visait à concentrer ses efforts sur les produits de la gamme Surface. Cependant, Microsoft a licencié ses droits pour les accessoires à des tiers comme Onward Brands, permettant ainsi à Incase de développer ce type de produit.

Avec sa promesse d’ergonomie et de performance, le clavier compact d’Incase semble être une option intéressante pour les utilisateurs cherchant un outil polyvalent et bien conçu. Cependant, avant de pouvoir le placer parmi les meilleurs claviers ergonomiques de l’année, un test approfondi sera nécessaire.