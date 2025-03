MWC 2025 : HMD Amped Buds, des écouteurs innovants avec recharge inversée pour smartphone

HMD débute le MWC 2025 avec son nouveau smartphone Fusion X1 et quelques autres nouveautés. Parmi elles, les nouveaux écouteurs HMD Amped Buds.

Il s’agit de la première paire d’écouteurs sans fil de la société à présenter un design élégant et compact, ainsi que la possibilité de recharger votre smartphone grâce à la recharge sans fil inversée.

Ces écouteurs compacts HMD Amped Buds sont dotés d’un boîtier rectangulaire fin et d’une batterie de 1 600 mAh, une première dans ce marché. Cette grande batterie garantit non seulement une autonomie de 95 heures pour les écouteurs eux-mêmes, mais elle alimente également votre téléphone si le besoin s’en fait sentir. Ils peuvent recharger votre smartphone sans fil via Qi 2 et prennent en charge tous les appareils, qu’il s’agisse d’Android ou d’iPhone.

Ces écouteurs entièrement sans fil à l’allure élégante sont dotés d’une charnière dans les écouteurs eux-mêmes, ce qui permet de les ajuster parfaitement.

Ils sont également dotés d’un son de haute qualité et vous pouvez gérer leur sortie grâce à l’égaliseur proposé dans l’application dédiée, qui sera disponible pour les deux plateformes. Les écouteurs sont disponibles en trois coloris : noir, cyan et rose. Les Amped Buds ont une certaine résistance aux éclaboussures, avec un indice IPX4 pour l’étui et IP54 pour les écouteurs.

HMD Amped Buds, une astucieuse idée !

Les Amped Buds sont également dotés d’une fonction d’annulation active du bruit qui permet d’étouffer les bruits ambiants. Pour améliorer encore l’expérience des appels vocaux, ils sont également dotés d’une fonction d’annulation des bruits ambiants.

Leur prix est de 199 € et leur lancement est prévu pour avril.

C’est un astucieux concept qui a immédiatement du sens. Beaucoup d’entre nous sont déjà habitués à charger et transporter des écouteurs, il n’y a donc pas de nouveau comportement à adopter. Il suffit de transporter vos écouteurs comme d’habitude, et si vous êtes à court de batterie, vous avez une solution de secours à portée de main, ou bien une grande batterie pour continuer à recharger vos écouteurs. Plutôt pratique.

Ces écouteurs présentent un design intéressant, que j’attendais de Nokia Lumia à l’époque. Mais qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.