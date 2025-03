Sora dans ChatGPT : OpenAI prépare une intégration choc

Après son lancement en 2024 et son expansion en Europe fin février 2025, l’outil de génération vidéo par IA Sora pourrait bientôt faire son apparition dans ChatGPT.

Selon un rapport de TechCrunch, OpenAI envisage d’intégrer son outil de création vidéo directement dans son assistant conversationnel, une décision qui pourrait renforcer son attrait face à une concurrence toujours plus féroce.

Une version allégée de Sora pour ChatGPT

Actuellement, Sora est uniquement accessible via une interface Web et réservé aux abonnés payants. L’intégration dans ChatGPT permettrait donc à un plus grand nombre d’utilisateurs d’expérimenter la création de vidéos à partir de texte, directement depuis l’application.

Cependant, les capacités de génération vidéo dans ChatGPT seront limitées par rapport à celles offertes sur la plateforme Web dédiée. OpenAI n’a pas encore communiqué de date précise pour cette mise à jour, mais l’objectif est clair : consolider ChatGPT comme une plateforme centralisée de création de contenu par IA.

Une réponse à la montée en puissance de la concurrence

Face à la montée en puissance de concurrents comme xAI (dirigé par Elon Musk) et DeepSeek, OpenAI cherche à maintenir son avance technologique en enrichissant son offre. En intégrant Sora à ChatGPT, l’entreprise espère :

Renforcer l’attrait de ChatGPT Plus et Pro : L’accès à Sora est actuellement réservé aux utilisateurs premium. Une telle intégration pourrait inciter davantage d’utilisateurs à souscrire à un abonnement payant.

Maximiser l’adoption de Sora : Avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, ChatGPT représente un levier de croissance stratégique pour démocratiser son outil de génération vidéo.

ChatGPT continue son expansion avec GPT-4.5 et Operator

L’intégration de Sora dans ChatGPT ne serait pas la seule mise à jour majeure à venir. OpenAI vient de lancer GPT-4.5, son modèle d’IA le plus avancé, en accès limité. En parallèle, l’outil Deep Research, similaire à Google Gemini, commence à être déployé auprès des abonnés ChatGPT Plus, offrant une expérience plus approfondie dans la recherche d’informations complexes.

Mais la fonctionnalité la plus ambitieuse reste Operator, un agent autonome capable de remplir des formulaires, naviguer sur le web et exécuter des tâches complexes sans intervention humaine. Déjà testé en partenariat avec Uber, Instacart et DoorDash, cet outil pourrait transformer radicalement l’utilisation de l’IA dans les services numériques.

Vers un ChatGPT encore plus polyvalent

Avec ces nouvelles fonctionnalités, ChatGPT se transforme progressivement en une plateforme tout-en-un, combinant texte, vidéo et automatisation des tâches. L’ajout de Sora dans l’application serait un pas de plus vers cette centralisation des outils d’IA au sein d’un même écosystème.

Reste à voir quand OpenAI déploiera réellement cette intégration et jusqu’où l’IA générative pourra aller dans la création de contenu automatisé.