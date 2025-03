Accueil » MWC 2025 : Xiaomi Buds 5 Pro, les premiers écouteurs avec Wi-Fi et Bluetooth

MWC 2025 : Xiaomi Buds 5 Pro, les premiers écouteurs avec Wi-Fi et Bluetooth

Xiaomi continue d’innover dans l’audio avec le lancement des Xiaomi Buds 5 Pro, dévoilés lors du MWC 2025 aux côtés du Xiaomi 15 Ultra et de HyperAI. Ces nouveaux écouteurs sont les premiers à intégrer la toute dernière technologie audio de Qualcomm, combinant Bluetooth et Wi-Fi pour une qualité sonore encore jamais atteinte sur des écouteurs sans fil.

Jusqu’à présent, le Bluetooth était la seule technologie utilisée pour la transmission audio sans fil, mais il souffrait de limitations en bande passante et en latence. Xiaomi change la donne en intégrant la puce Qualcomm S7 Pro, permettant la transmission audio via Wi-Fi en plus du Bluetooth.

Grâce à cette avancée, les Xiaomi Buds 5 Pro peuvent atteindre un débit de 4,2 Mb/s, soit bien plus que ce que permet le Bluetooth classique. Cela leur permet de diffuser de l’audio en qualité Hi-Res 96 KHz/24— bit sans perte, tout en préservant l’autonomie de la batterie.

L’élément clé de cette innovation est la technologie Qualcomm XPAN (Expanded Personal Area Network), qui avait été introduite en 2023. Concrètement, le smartphone partage les informations Wi-Fi avec les Xiaomi Buds 5 Pro pour établir une connexion stable et haute performance. Attention toutefois, cette technologie ne fonctionne que sur des smartphones équipés d’un processeur Snapdragon récent.

Xiaomi Buds 5 Pro : Performances audio et autonomie

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont dotés d’un système à trois haut-parleurs, composé de :

Un driver principal de 11 mm pour des basses puissantes

Un tweeter dédié aux aigu

Un driver planaire pour une restitution audio encore plus détaillée

Les écouteurs sont certifiés Hi-Res, compatibles avec le codec Qualcomm aptX Lossless, et tournés par Harman pour une qualité sonore optimale. Ils prennent également en charge la réduction de bruit active (ANC), capable d’annuler jusqu’à 55 dB et 5 kHz de bruits parasites.

En termes d’autonomie, les Xiaomi Buds 5 Pro offrent jusqu’à 10 heures d’écoute sans la boîte de charge, et 40 heures avec.

Des fonctionnalités IA avancées

En plus de leur qualité sonore, les Xiaomi Buds 5 Pro intègrent plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, notamment :

L’enregistrement et la transcription des appels

Une traduction automatique en temps réel

Une latence ultra-faible de seulement 15 ms, idéale pour les jeux et les appels vocaux

Côté design, les écouteurs sont disponibles en deux coloris : Titanium Gold et Snow Mountain White.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi Buds 5 Pro se déclinent en deux versions :

Version Bluetooth uniquement : 199,99 euros

Version Wi-Fi et Bluetooth : 219,99 euros

Cette avancée marque un tournant pour l’audio sans fil, et pourrait bien inspirer d’autres fabricants à adopter une transmission hybride Wi-Fi/Bluetooth.