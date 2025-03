iPhone 16e : un démontage révèle des améliorations insoupçonnées

L’iPhone 16e, dernier modèle d’entrée de gamme d’Apple, cache des mises à niveau matérielles significatives derrière un design qui rappelle celui de l’iPhone 14. Une récente démontage du smartphone a révélé des changements internes notables, qui le distinguent des générations précédentes.

Bien que l’extérieur de l’iPhone 16e semble très similaire à celui de l’iPhone 14, l’intérieur adopte une conception plus proche de l’iPhone 15. Le principal changement concerne le module caméra : Apple a opté pour un capteur unique de 48 mégapixels, abandonnant la configuration double de l’iPhone 15. Ce choix a libéré de l’espace interne, permettant l’intégration d’une batterie plus grande, améliorant ainsi potentiellement l’autonomie du téléphone.

iPhone 16E : une batterie plus puissante pour une meilleure autonomie

Le démontage confirme que l’iPhone 16e embarque une batterie de 4 005 mAh, dépassant les premières estimations de 3 961 mAh. Cette capacité revue à la hausse est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui cherchent une meilleure autonomie.

Apple a également introduit un système d’extraction de batterie amélioré, utilisant un faible courant électrique pour faciliter son remplacement. Déjà présent sur l’iPhone 15, ce mécanisme pourrait simplifier les réparations et réduire le coût des remplacements de batterie, un point souvent critiqué sur les iPhone.

L’Apple C1 : un modem 5G plus efficace

Autre nouveauté importante : l’iPhone 16e est équipé du modem C1, la première puce 5G développée en interne par Apple. Fabriquée avec une combinaison de gravure en 4 nm pour la base et 7 nm pour le transceiver, cette puce affiche une efficacité énergétique supérieure aux modems Qualcomm utilisés jusqu’ici. Les premiers tests montrent qu’elle consomme moins d’énergie, ce qui pourrait encore prolonger l’autonomie du smartphone tout en améliorant la connectivité 5G.

L’iPhone 16e conserve le même module Face ID que l’iPhone 14, ce qui signifie que le smartphone n’adopte pas la Dynamic Island, réservé aux modèles plus haut de gamme.

Une stratégie Apple bien rodée

Avec l’iPhone 16e, Apple continue d’introduire de nouvelles technologies dans des modèles plus accessibles, tout en conservant un design éprouvé. Une batterie plus grande, une meilleure efficacité énergétique et un appareil photo simplifié font de cet iPhone une alternative solide pour ceux qui privilégient l’autonomie et la simplicité.

Si vous recherchez un iPhone avec une bonne autonomie, une expérience 5G optimisée, et un prix plus abordable que les modèles Pro, l’iPhone 16e pourrait bien être un excellent choix.