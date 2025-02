Skype : la fin d’une ère après 21 ans ?

Skype s’est effiloché ces dernières années, d’autres applications, comme Discord devenant plus populaires pour les communications de groupe, et Teams servant de successeur à Microsoft. Il n’est donc pas vraiment surprenant de voir que Microsoft pourrait être sur le point de mettre fin à Skype après 21 ans d’existence.

Microsoft semble se préparer à mettre fin à Skype. Dans la dernière version Insider de l’application Skype, la société a ajouté quelques chaînes de caractères pour une boîte de dialogue qui, une fois mise en service, indiquera aux utilisateurs se connectant à l’application que Skype ne sera plus disponible à partir du mois de mai. Ceux qui souhaitent rester en contact avec leurs amis Skype seront invités à télécharger la version gratuite de Microsoft Teams.

Il s’agit de chaînes de caractères destinées à être utilisées dans une fenêtre contextuelle de type ruban ou dans une boîte de dialogue avertissant les utilisateurs de l’arrêt de Skype en mai. À l’heure où j’écris ces lignes, elles ne sont pas encore disponibles dans l’application, et Microsoft n’a pas encore annoncé publiquement son intention de mettre fin à Skype.

Une chaîne informe les utilisateurs de l’arrêt prochain de Skype en mai et leur conseille de continuer à parler dans Teams. Une autre indique quels amis de l’utilisateur sont passés à la version gratuite de Teams et combien d’entre eux « sont déjà passés à Teams Gratuit ». Il semble également que l’application vous aidera à télécharger, installer, configurer et migrer correctement vers Teams.

Évidemment, on ne peut pas être surpris ! Au cours des dernières années, Skype a connu une forte baisse du nombre d’utilisateurs. Les utilisateurs professionnels sont passés à Teams pour la plupart, tandis que de nombreux autres utilisateurs sont passés à d’autres applications de messagerie instantanée/VoIP.

La fin de Skype : pas une surprise !

Bien que Microsoft ait continué à mettre à jour Skype, les mises à jour ont été peu nombreuses et espacées. L’application dispose toujours d’une base d’utilisateurs dévoués, et c’est probablement la raison pour laquelle elle est restée en vie aussi longtemps. Elle reste pertinente pour certains cas d’utilisation, comme les appels internationaux grâce à la fonction VoIP de l’application ou les appels vidéo avec de vieux parents. Toutefois, Microsoft a récemment mis fin aux crédits Skype et a conseillé aux utilisateurs de souscrire un abonnement.

Pour rappel, en 2013, Windows Live Messenger a été abandonné et sa base d’utilisateurs a migré vers Skype – l’application n’offrait pas tout à fait la même expérience, mais la transition elle-même s’est faite en douceur. Aujourd’hui, Skype pourrait être sur le point de vivre son propre moment Messenger, 12 ans plus tard. Pas sûrs que cela aura autant d’impact.