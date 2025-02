Cricut : les nouvelles machines Explore 4 et Maker 4 arrivent en 2025

Si vous êtes passionné par le DIY et les loisirs créatifs, Cricut frappe fort en 2025 avec l’annonce de ses nouvelles machines de découpe et d’impression : Cricut Explore 4 et Cricut Maker 4. Attendus depuis près de 4 ans, ces modèles offrent une vitesse de découpe améliorée, une plus grande précision et un prix plus accessible.

Disponibles à partir du 28 février 2025, ces nouvelles machines seront commercialisées aux prix de 299,99 euros pour la Explore 4 et 449,99 euros pour la Maker 4, soit une réduction significative par rapport aux modèles précédents (Explore 3 : 329,99 euros et Maker 3 : 479,99 euros).

Cricut Explore 4 et Cricut Maker 4 : Des performances boostées pour une meilleure productivité

Les nouvelles machines conservent l’apparence de leurs prédécesseurs, mais elles se distinguent par une vitesse de découpe jusqu’à 2x plus rapide sur des matériaux comme le vinyle et le papier cartonné. Bien que les gains de vitesse soient moindres sur les matériaux plus épais, l’amélioration reste un atout majeur pour les créateurs vendant leurs œuvres sur Etsy ou d’autres plateformes.

Un nouveau capteur optique intégré sur les deux modèles offre une meilleure précision de découpe, même en faible luminosité.

Un éclairage amélioré facilite l’alignement et le travail sur différents types de matériaux.

Jusqu’à 300 types de matériaux pris en charge pour le Cricut Maker 4, incluant des matières plus rigides comme le cuir et le bois de balsa.

100 types de matériaux compatibles pour le Cricut Explore 4, idéal pour les projets plus légers en vinyle, papier cartonné et transfert thermique.

Un pack de démarrage complet

Pour rendre l’expérience encore plus accessible, Cricut inclut avec chaque machine un kit de démarrage contenant suffisamment de matériaux pour réaliser 10 projets.

Matériaux fournis :

Smart Vinyl

Smart Iron-on

Ruban de transfert

Papier cartonné (Cardstock)

Outils essentiels : Mini-échenilleur et tapis de découpe Light Grip

Un abonnement toujours optionnel

En 2021, Cricut avait suscité une vive controverse en annonçant des restrictions sur les téléchargements de designs via son logiciel Design Space, avant de faire marche arrière face aux protestations des utilisateurs.

Aujourd’hui, aucun abonnement n’est requis pour utiliser les Cricut Explore 4 et Maker 4. Toutefois, Cricut propose toujours un abonnement Cricut Access pour ceux qui veulent accéder à une bibliothèque étendue de polices et de designs et bénéficier de remises sur les matériaux.

Design et disponibilité

Les Cricut Explore 4 et Maker 4 seront disponibles en deux coloris élégants.

Avec des améliorations notables en termes de vitesse, de précision et de compatibilité des matériaux, ces nouvelles machines sont une excellente option pour les passionnés comme pour les professionnels du DIY. Que vous souhaitiez démarrer un projet créatif ou optimiser votre production pour la vente, Cricut Explore 4 et Maker 4 offrent un excellent rapport qualité-prix.