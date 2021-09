Skype fait peau neuve pour s’attaquer à Zoom et Google Meet

Malgré la popularité de Microsoft Teams, Microsoft n’abandonne pas Skype. Le service de vidéoconférence se dote d’une série de nouvelles fonctionnalités, toutes conçues pour rendre l’application plus rapide, plus fiable et plus moderne. Microsoft affirme avoir écouté les commentaires et, au cours des prochains mois, elle commencera à apporter des changements pour moderniser Skype.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Skype, figure la nouvelle scène d’appel. Microsoft ajoute de nouvelles mises en page, de nouveaux thèmes et d’autres moyens de vous aider à vous connecter avec les personnes à l’autre bout du fil.

Un nouveau thème lumineux ainsi qu’une modification qui vous place sur la vue principale pendant un appel sont d’autres changements importants. Microsoft modifie même le format des appels afin que tous les participants puissent être vus ensemble. Cela inclut les participants uniquement audio, qui peuvent désormais avoir leur propre arrière-plan.

Mais, il n’y a pas que des changements de design. En ce qui concerne les performances, Microsoft affirme que l’application est désormais 30 % plus rapide sur le bureau et plus de 2 000 % plus rapide sur Android. La société affirme qu’elle s’engage à prendre en charge Skype sur tous les navigateurs Web, notamment Edge, Chrome, Safari et Opera.

Cela devrait être utile pour la fonction « Meet Now », dont la page d’accueil a été repensée pour être plus facile à utiliser et beaucoup plus esthétique. Les liens de participation à Meet Now ont également été modifiés pour que vous puissiez voir des aperçus avec votre nom d’appel et votre avatar lorsque vous rejoignez l’appel.

Des nouveautés sur la version de bureau et mobile

D’autres parties de l’application de bureau de Skype sur Windows et Mac devraient également être différentes dans une prochaine mise à jour. Les en-têtes de discussion améliorés ont une nouvelle disposition et des dégradés de boutons. Même le panneau latéral gauche a changé, pour équilibrer la légèreté avec de nouveaux thèmes de couleurs et dégradés.

En ce qui concerne les versions mobiles de Skype, Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité « TwinCam ». Celle-ci vous permet d’utiliser votre smartphone pour l’ajouter comme caméra pour l’appel, ou pour montrer un animal de compagnie ou quelque chose qui se trouve derrière la webcam de votre ordinateur portable.

Un traducteur universel

Et pour les situations où vous pourriez être en communication avec une personne parlant une autre langue, il y aura une fonction de traducteur universel Skype, qui est un traducteur en temps réel qui s’exécute sur les appels supérieurs.

La liste des fonctionnalités à venir est complétée par des sons de notification personnalisés et la possibilité de réagir avec n’importe quelle émotion en deux secondes pendant un appel. Microsoft intègre également Skype à Office Lens, afin que vous puissiez créer des vidéos et numériser des documents et des tableaux blancs.

Si certains de ces changements peuvent être observés dès maintenant dans Skype, d’autres seront déployés avec les futures mises à jour.