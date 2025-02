Accueil » Framework Laptop 12 : Un PC portable convertible, modulaire et abordable !

Après avoir consolidé son succès avec le Framework Laptop 13 et lancé son modèle plus puissant, le Framework Laptop 16, la marque poursuit son engagement dans la modularité et la réparabilité avec une troisième déclinaison, le Framework Laptop 12.

Framework, connu pour ses PC portables modulaires et réparables, va franchir une nouvelle étape en lançant son premier ordinateur convertible. Le Framework Laptop 12, qui arrivera mi-2025, proposera un écran tactile de 12,2 pouces avec une charnière à 360 degrés, permettant une utilisation en mode ordinateur portable, tente, support ou tablette.

Inspiré du design Yoga de Lenovo, ce modèle sera disponible en cinq coloris, avec un châssis en plastique bicolore et un cadre interne en métal, une première pour Framework, qui privilégiait jusqu’ici l’aluminium.

Selon le PDG Nirav Patel, ce modèle a été pensé pour les étudiants, alliant polyvalence, accessibilité et réparabilité. Il sera même proposé avec un stylet en option pour une utilisation plus fluide en mode tablette.

Les précommandes seront ouvertes en avril 2025, et Framework positionne ce modèle comme un ordinateur d’entrée de gamme, conçu en priorité pour les étudiants et les jeunes utilisateurs à la recherche d’un appareil polyvalent et évolutif.

Framework Laptop 12, un convertible compact et réparable

Le Framework Laptop 12 conserve l’ADN de la marque avec une conception entièrement modulable et réparable. Chaque composant peut être remplacé facilement, et l’ordinateur est fourni avec un tournevis adapté, le seul outil nécessaire pour l’ouvrir et effectuer des modifications.

Le design ne se limite pas aux performances. Comme indiqué précédemment, cinq coloris seront disponibles, et même le tournevis sera assorti à la couleur de l’appareil.

Caractéristiques techniques annoncées

Ce nouveau modèle convertible intègre des spécifications adaptées à un usage quotidien tout en restant évolutif :

Écran tactile 12,2 pouces (1920 x 1200 pixels, 400 nits)

Processeurs Intel Core i3 et i5 (13ᵉ génération)

Jusqu’à 48 Go de RAM DDR5-5200

Jusqu’à 2 To de stockage PCIe NVMe

Wi-Fi 6E

Compatibilité Windows et Linux

Grâce à sa conception modulaire, les utilisateurs pourront facilement mettre à jour la mémoire, le stockage et d’autres composants, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil.

Mais contrairement aux Framework Laptop 13 et 16, le Laptop 12 n’utilisera pas les mêmes cartes mères ni les mêmes accessoires. Ce sera donc un système totalement distinct, avec son propre cycle de mises à jour.

Windows et Linux au programme

Comme son grand frère, il intégrera quatre ports modulables via les cartes d’extension USB-C de Framework, offrant une flexibilité maximale dans le choix des connectiques. Il sera également équipé d’une prise jack, élément de plus en plus rare sur les ultrabooks modernes.

En termes de compatibilité logicielle, le Framework Laptop 12 prendra en charge Windows 11 et Linux, ce qui en fait une excellente option pour les développeurs, étudiants et utilisateurs recherchant un appareil personnalisable.

Un prix encore inconnu, mais un positionnement abordable

Framework n’a pas encore communiqué le prix exact du Laptop 12, mais son fondateur Nirav Patel a confirmé qu’il s’agirait d’un modèle d’entrée de gamme. Cette orientation laisse espérer un tarif compétitif, bien que les détails restent à préciser.

Un futur best-seller pour les étudiants et les adeptes du DIY ?

Avec le Framework Laptop 12, la marque répond enfin à la demande pour un PC portable convertible, tactile et modulaire, idéal pour les étudiants, les professionnels nomades et les passionnés de technologie qui veulent un appareil réparable et évolutif.

Les précommandes débuteront en avril 2025, avec une expédition prévue pour la mi-année. Une alternative prometteuse aux modèles traditionnels !