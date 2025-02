Honor Magic 7 Pro : l’IA redonne vie aux souvenirs de Manchester United !

Le Honor Magic 7 Pro, avec ses 1 099 euros, est l’un des flagships Android les plus chers du marché. Mais vous en avez pour votre argent, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Il n’est pas exagéré de dire que l’IA dans les smartphones est actuellement un élément phare. De nombreux utilisateurs se plaignent que l’IA s’immisce dans leur vie personnelle et leurs données privées ; d’autres disent que l’IA n’est pas la technologie révolutionnaire que nous attendions, et qu’elle n’est actuellement bonne qu’à écrire de la poésie médiocre, à résumer des e-mails et à échouer de façon spectaculaire lorsqu’on lui présente des problèmes de mathématiques de niveau primaire.

Mais les astuces de l’IA du Honor Magic 7 Pro sont tout à fait respectables, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre à l’échelle et de restaurer de vieilles photos, comme on peut le voir dans une vidéo récente mettant en scène Jason, l’historien du club de Manchester United.

Manchester United est l’un des clubs de football les plus populaires et les plus appréciés au monde. Cette année, c’est le 115e anniversaire d’Old Trafford, son emblématique stade. Les astuces d’IA du Magic 7 Pro sont utilisées pour mettre à l’échelle, flouter et restaurer un ensemble de vieilles photos de Manchester United.

La vidéo est assez nostalgique et rappelle des souvenirs d’il y a 30 ans (et plus) : les fans de football du monde entier verseront une larme en revivant des moments épiques avec Eric Cantona, Mark Hughes et le reste de la bande.

Le Honor Magic 7 Pro et le Snapdragon 8 Elite au coeur de cette expérience

Au cœur de cette vidéo intelligente se trouve, bien sûr, le Honor Magic 7 Pro et son chipset Snapdragon 8 Elite, qui rendent la chose possible.

Les buts et les moments mémorables sur le terrain sont soigneusement documentés et photographiés, mais les photos sont floues et pas assez bonnes pour les standards d’aujourd’hui. C’est là que Magic 7 Pro entre en jeu.

L’outil d’IA redonne vie à ces images, les rendant plus claires et plus vivantes, même si elles étaient auparavant floues ou difficiles à déchiffrer.