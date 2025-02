Pixel 9a : Vidéo de prise en main, design et Tensor G4 confirmés !

Une vidéo pratique du prochain Google Pixel 9a a fait surface sur Internet, révélant un appareil au design plus économique que haut de gamme. La vidéo, désormais supprimée, montrait l’arrière du Pixel 9a dans sa couleur Noir volcanique, confirmant les rumeurs précédentes sur son design.

Selon Shane Craig, qui a partagé la vidéo sur Threads, le Pixel 9a a un châssis « à la Nokia Lumia », facile à tenir grâce à sa construction en plastique.

D’après les apparences, on peut voir que l’appareil a un design plus soucieux du prix plutôt qu’un beau design.

Le changement le plus notable concerne la barre de caméra, qui est désormais plus intégrée au châssis du téléphone, lui donnant un aspect plus abordable. Il n’y a qu’un léger anneau qui entoure les deux caméras et dépasse un peu. Ce changement de direction par rapport aux conceptions précédentes donne à l’appareil une impression plus abordable.

Il est difficile de savoir s’il s’agit d’un véritable Pixel 9a ou d’une maquette. Cependant, la proximité de l’annonce officielle, prévue pour le 19 mars, suggère qu’il pourrait s’agir d’un appareil fonctionnel.

Performances et prix du Pixel 9a

Le Pixel 9a devrait être équipé de la puce Tensor G4, de 8 Go de RAM et d’un écran OLED 120 Hz, tout en conservant un prix abordable de 499 euros. Google semble privilégier la performance à l’esthétique pour maintenir un prix compétitif.

Le Pixel 9a s’annonce comme un smartphone milieu de gamme performant et abordable, avec un design plus sobre que les précédentes générations. Il faudra attendre son lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir toutes ses caractéristiques.