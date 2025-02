Bing : Microsoft teste Copilot Search, des résumés IA pour remplacer les liens bleus

Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité de recherche basée sur l’IA pour Bing, baptisée « Copilot Search ». Contrairement aux résultats traditionnels sous forme de liens bleus, cette version propose des résumés générés par l’intelligence artificielle, intégrant des sources et des liens vers des images et vidéos.

Ce changement s’inscrit dans la continuité des résumés IA déjà présents sur Bing via la technologie Copilot, et ressemble à ce que Google teste actuellement avec son « AI Mode ». L’objectif est clair : offrir une expérience plus interactive et conversationnelle, tout en simplifiant l’affichage des résultats.

Copilot Search se présente sous forme d’un résumé de la requête, avec des sources directement citées en bas de page.

L’interface supprime les liens Web traditionnels, mais permet d’y accéder via d’autres options.

Microsoft n’a pas encore annoncé de date de lancement officielle, et seuls certains utilisateurs peuvent tester cette nouveauté pour l’instant.

Copilot Search, un design épuré… peut-être trop ?

Là où Google AI Overviews prend énormément de place dans la recherche, Microsoft propose un affichage plus propre et plus transparent sur les sources utilisées. Toutefois, certains utilisateurs trouvent le design trop minimaliste, donnant l’impression d’utiliser un chatbot sans interface claire.

Une page trop vide ? Copilot Search affiche simplement un texte explicatif, avec beaucoup d’espace blanc, ce qui peut rendre la navigation peu intuitive.

Un manque de structure ? Contrairement à Perplexity, qui intègre un menu et une meilleure organisation des résultats, Copilot Search donne l’impression d’un simple mur de texte.

Microsoft mise tout sur Copilot… un peu trop ?

Depuis plusieurs mois, Microsoft intègre Copilot partout : Windows, Office, Edge, et maintenant Bing. Si cette approche peut sembler pertinente dans certains cas, elle commence à saturer certains utilisateurs, qui se demandent si Microsoft ne cherche pas simplement à rentabiliser ses investissements massifs dans l’IA.

Bien que Copilot Search soit encore en phase expérimentale, on peut s’attendre à des ajustements avant son déploiement global. La vitesse et la pertinence des résultats devraient s’améliorer, et l’interface pourrait être retravaillée pour la rendre plus ergonomique.

Reste à voir si Microsoft saura trouver le bon équilibre entre innovation et accessibilité !