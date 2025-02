Accueil » iPhone pliable : écran 7,7 pouces, design compact et lancement en 2026 ?

Apple est l’une des seules grandes marques de smartphones à ne pas encore avoir pénétré le marché des smartphones pliables. Cependant, diverses rumeurs et rapports font état d’un iPhone/iPad pliable en préparation.

De nouvelles rumeurs en provenance de Chine apportent des précisions sur l’iPhone pliable qu’Apple serait en train de développer. Selon Digital Chat Station, l’iPhone pliable pourrait être doté d’un écran extérieur de 5,49 pouces et d’un écran intérieur pliable de 7,74 pouces. Bien que les spécifications exactes concernant cet écran soient encore inconnues, l’informateur pense qu’Apple apporte des améliorations notables à la formule pliable.

Contrairement aux smartphones pliables classiques, qui ont un écran principal carré, l’iPhone pliable d’Apple pourrait s’ouvrir comme un iPad, offrant une véritable expérience hybride entre smartphone et tablette. Comme les smartphones pliables de style ordinateur portable ont généralement un écran principal carré, la société pourrait travailler sur un véritable hybride iPhone/iPad qui combine une expérience de smartphone et de tablette.

Digital Chat Station compare également le design de l’iPhone pliable à celui du OPPO Find N, indiquant que l’appareil d’Apple serait plus épais et plus court.

L’iPhone pliable ne devrait pas être lancé avant 2026, selon les rumeurs.

Un modèle iPhone « Fold » avant le « Flip » pour Apple

Il s’agirait d’un modèle « Fold » plutôt que « Flip », équipé d’un écran Samsung. En effet , d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le premier iPhone d’Apple serait un Fold et non un Flip, l’appareil utilisant apparemment un écran Samsung. C’est tout ce que nous avons pour le moment, alors restez dans les parages pour en savoir plus.

Ces nouvelles fuites donnent un aperçu plus précis de ce que pourrait être l’iPhone pliable d’Apple. Un appareil hybride entre smartphone et tablette, avec un grand écran pliable et un design compact, qui viendrait concurrencer les modèles existants sur le marché des smartphones pliables.